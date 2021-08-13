الامارات | ولادة غوريلا نادرة في الكونغو الديموقراطية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة غوريلا نادرة في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت حديقة «كاهوزي-بييغا» الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية بولادة غوريلا السهول الشرقية، وهي واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.

وأعلنت الحديقة على «فيس بوك» اليوم الجمعة «يسعدنا أن نعلن وضع أنثى الغوريلا موينجا صغيراً».

وأضافت «كان الحراس هناك وتمكنوا من توثيق هذه اللحظة يوم السبت 7 أغسطس. بدت سعيدة بعرض صغيرها. كلاهما بصحة جيدة».

وقال الناطق باسم الحديقة هوبرت مولونغوي لوكالة فرانس برس إن الولادة «بادرة أمل».

وأشارت حديقة الحيوانات الواقعة في جزء مضطرب للغاية من شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، إلى أن هذه الولادة أدت إلى ارتفاع عدد قردة غوريلا بيرينغاي غراوري أو غوريلا السهول الشرقية من 171 إلى 172. ووضعت موينجا صغاراً في السابق، لكنها المرة الأولى تضع ذكراً، وقد أطلق عليه اسم نابيرمبو.

وتغطي الحديقة نحو 6000 كيلومتر مربع من الجبال والغابات المطيرة قرب الضفاف الغربية لبحيرة كيفو والحدود الرواندية.

وتعد «كاهوزي-بييغا» نقطة جذب للسياح البيئيين الذين يبدون اهتماماً بمناظرها الطبيعية الفريدة والأنواع النادرة التي تؤويها.

والحديقة مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بسبب وجود جماعات مسلحة ومستوطنين إضافة الى الصيد الجائر وإزالة الغابات.



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