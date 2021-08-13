" كورونا اليوم: تحديد المصاب رقم صفر.. وتأثير الجائحة على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المصاب رقم صفر بكورونا قد يكون أصيب في الصين خلال بحث ميداني أو بمختبر، قائلة إن الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش.

وحضت منظمة الصحة العالمية، الصين، على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء، وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

- هل تؤثر لقاحات كورونا على الحمل والأجنة؟

يقول الخبراء الطبيون إنه لا يوجد سبب بيولوجي لتأثير الحقن على الخصوبة، وتوفر الأدلة الواقعية مزيدًا من التأكيد لأي شخص يشعر بالقلق بشأن فرصه في الحمل: في دراسة فايزر، حمل عدد مماثل من النساء في المجموعة التي أُعطيت اللقاح كما هو الحال في المجموعة التي أُعطيت اللقاح الوهمي.

و قالت الدكتورة ماري جين مينكين ، طبيبة أمراض النساء والأستاذة في كلية الطب بجامعة ييل ، إن الباحثين بدأوا في دراسة التقارير القصصية عن تغييرات قصيرة المدى لفترات ما بعد اللقاح ، لكن لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن اللقاحات تعرض الخصوبة للخطر.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومجموعات التوليد أيضًا بلقاحات COVID-19 للحوامل ، الذين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بفيروس كورونا ، بحسب "روسيا اليوم".

-أطفال زمن كورونا في خطر.. تراجع بمعدلات الذكاء

توصلت دراسة أمريكية إلى أن الأطفال الذين ولدوا خلال جائحة كورونا لديهم أداء معرفي وإدراكي أقل مقارنة بالأطفال المولودين قبل الجائحة.

وتكون السنوات الأولى من حياة الطفل مهمة لنموه المعرفي، لكن مع تسبب كورونا في إغلاق الشركات ودور الحضانة والمدارس والملاعب، تغيرت حياة الأطفال بشكل كبير، مع تعرض الآباء والأمهات للتوتر أثناء محاولتهم تحقيق التوازن بين العمل ورعاية الأطفال.

ومع التحفيز المحدود للأطفال في المنزل، وقلة التفاعل مع العالم الخارجي، سجل أطفال في ظل الوباء درجات منخفضة في اختبارات لتقييم التطور المعرفي، وفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة شون ديوني، الأستاذ المتخصص بطب الأطفال في جامعة براون بولاية رود آيلاند، بحسب موقع timesofindia