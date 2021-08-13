"ليه صدر الفرخة بيبقى مفتل؟".. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الدواجن من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار تناولها، ولكن هل تساءلت يوما "ليه صدر الفرخة بيبقى مفتل؟".

هذا ما تكشفه الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر قناتها بـ"يوتيوب"، قائلة إن بعض ربات المنزل تواجه مشكلة أن صدر الفرخة مفتل شبيهه بالخيط وغير سهل المضغ.

وأوضحت أن الاسم العلمي لهذه الظاهرة هي "متلازمة الصدر الخشبي"، ليس لها تفسير علمي كما أن العلماء لم يجدوا لها أي تفسير حتى الآن.

وتابعت أنه من ضمن الأسباب التي ذكرها بعض العلماء هو معدل النمو السريع والعالي للدواجن بالإضافة إلى التطور في تركيبات الأعلاف.

وأضافت أن في بعض الأحيان عضلات صدر الدجاجة لا تستطيع تحمل معدل النمو العالي، وبالتالي يحدث لها نوع من أنواع الاعتلال وهي (متلازمة الصدر الخشبي).

ولفتت أن عضلات الصدر في هذه الحالة يصبح إمدادها من الشعيرات الدموية قليل وبالتالي الدم التي يصل إليها يصبح قليل جدا، ما يسبب حدوث الانقباضات العضلية للدجاجة.

وبما إن معدل تدفق الدم يصبح قليل لصدر الدجاجة فإن التخلص من نواتج عمليات الإيض داخل الخلية يصبح بطيء للغاية وبالتالي تبدأ تتجمع في صدر الفرخة وأنسجتها، وبالتالي حدوث تفتت للعضلة، ما يؤدي إلى التليف ونمو النسيج الضام وإحلال ألياف الكولاجين، وهذا يسبب أن أنسجة الدجاج تصبح متفلة وخشنة.

نصحت رئيس لجنة سلامة الغذاء، ربة المنزل بالاستفادة من هذه الصدور من خلال إعداد الشاورما أو البرجر أو كفتة الدواجن.