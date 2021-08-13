بعد تحذير الأرصاد من الأمواج العالية.. نصائح للمصطافين لتجنب الغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يزداد خلال هذا التوقيت من كل عام إقبال المواطنين على الشواطئ الساحلية، هربًا من موجة الطقس الحار والاستمتاع بالأجواء المنعشة والمناظر الطبيعية الخلابة، لمتلىء الشواطىء بالمصطافين من كل الفئات والأعمار السنية.

في الوقت ذاته حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نزول البحر فى بعض الشواطئ في الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، نظرًا لأنها ستشهد ارتفاعا في الأمواج، مناشدة المواطنين الحفاظ على حياتهم من خطر الغرق.

وفي هذا السياق يقدم "الخليج 365" مجموعة من النصائح للمصطافين والمواطنين المتواجدين على الشواطئ، للحفاظ على سلامتهم والنجاة من الغرق حال عدم التزامهم بالتحذيرات، وفق مانشره موقع health.kaiserpermanente.

-تجنب أماكن السباحة الخطرة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

-تجنب الغوص في المياه الضحلة أو ثقوب السباحة غير المألوفة

-حال عدم القدرة على السباحة يفضل عدم النزول إلى البحر.

-الحرص من التيارات والدوامات لأنها قد تسحبك للمياه العميقة.

- ابق هادئًا، لا تهلع إذا علقت في تيار ساحب إذ يتطلب الهرب تيقظ الذهن.

-اطلب المساعدة إذا كنت لا تجيد السباحة باحترافية.

وكان قد وجّه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة نصائح للمواطنين بالتزامن مع الحديث حول ارتفاع الأمواج في منطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط خلال اليومين المقبلين.

ونصح رشاد في تصريح لـ"الخليج 365" المواطنين، بضرورة المتابعة الدقيقة لحالة البحر، وتجنب النزول عند ارتفاع الأمواج، والاستجابة لتوجيهات فرق المراقبة على الأبراج والغطاسين، وعدم التوغل في مياه البحر في حالة عدم إجادة السباحة، والاسترشاد برايات الشاطئ، وتوخي الحذر عند النزول في شواطئ غرب المحافظة.