طريقة عمل الدونتس «زي المحلات».. قدميها بأكثر من وصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل الدونتس زي المحلات، من خلال برنامجها «زي السكر» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ يمكنك تحضيرها بخطوات سهلة وبسطية في المنازل، بدلًا من شرائها من الخارج.

مقادير عمل الدونتس زي المحلات

العجين

كوب زبدة

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب ماء دافئ

2 بيض

كوب سكر

5 كوب دقيق

1 ونصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة روح اللوز

زيت للقلي

الجليز

3 كوب سكر بودرة

لبن حسب الحاجة

طريقة عمل الدونتس زي المحلات

العجين

يضاف الدقيق والبيض وروح اللوز واللبن، وأخيراً الزبدة والملح، وتخفق جميع المكونات للحصول على عجين ناعم الملمس.

يسخن الزيت وتقلى الدونتس للحصول على لون ذهبي، وتقلب على الوجه الآخر لتصبح ذهبية اللون وتصفى من الزيت.

يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ويقطع بقطاعات الدونتس.

يترك ليختمر مجددًا ويتضاعف الحجم.

طريقة عمل الجليز

يضاف اللبن للسكر البودرة بالتدريج، للحصول على قوام جليز مناسب

تغمس الدونتس بالجليز وتقدم

الدونتس على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الدونتس، خلال برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الدونتس

2 كوب ونصف دقيق

معلقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

1 ونصف معلقة كبيرة سمنة

لبن للعجن

زيت للقلى

سكر بودرة

الجناش

2 كوب شكولاتة مجروش

ربع كوب زيت

ربع كوب لبن

الزينة

فورماسيل

فول سودانى مجروش

طريقة عمل الدونتس

يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والفانيليا والبيضة

تضاف السمنة واللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة ساعة

تفرد العجينة وتقطع حلقات ويرص فى صينية ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى لمدة ½ ساعة

يقلى الدونتس فى زيت متوسط السخونة

الجناش

يغلى اللبن مع الزيت على النار

تضاف الشكولاتة المبشورة إلى خليط اللبن ويقلب الخليط بعيداً عن النار

يضاف صوص الجناش إلى الدونتس ويرش الوجه بالفول السودانى المجروش أو الفورماسيل أو يرش وجه الدونتس بالسكر البودرة ويقدم الدونتس.

كرات الدونتس

عرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كرات الدونتس، وذلك من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كرات الدونتس

2 كوب دقيق

كوب لبن

بيض

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زبدة

زيت

صوص السكر

1 ونصف كوب سكر بودرة

3 ونصف ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة صغيرة فانيليا

صوص الشيكولاتة

شيكولاتة مذوبة

فارمسيل

لوز شرائح

طريقة عمل كرات الدونتس

يخلط اللبن مع البيض ثم يخلط الدقيق في وعاء آخر مع السكر والبيكينج بودر والملح

يضاف لهم اللبن والبيض وتضاف الزبدة لنحصل على عجينة لينة

تشكل العجينة بمعلقة آيس كريم وتقلى في زيت القلي

يمكن تزينها بالسكر مع اللبن والفانيليا أو بالشيكولاتة مع الفارمسيل واللوز وتقدم باردة