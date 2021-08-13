ببدلة رجالي وسجارة وشنب.. مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلادها الـ38

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الفنانة التركية مريم أوزرلي، بعيد ميلادها الـ38 على طريقتها الخاصة، وبشكل مختلف تماما، إذ تخلت عن أنوثتها، وقررت أن تظهر بلوك غريب وغير ملائم لها، شاركته مع متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت مريم أوزرلي، مرتدية بدلة رجالي من اللون السماوي الفاتح «بيبي بلو» مع الأخضر الداكن، وحملت مع كأس من الخمر في يدها، وفي اليد الأخرى سيجارة، وكان تأثير الدخان موجود في الصورة، وارتدت نظارة طبية غير معتادة عليها، وصففت شعرها للخلف بتسريحة رجالي من الأمام، ورسمت شنب رفيع للغاية وبشكل غريب أعلى شفتيها، متقمصة شخصية الرجل، في عيد ميلادها الـ38.

احتفالات مريم أوزرلي بعيد ميلادها

تحتفل الفنانة التركية، كل عام بطريقة مختلفة بعيد ميلادها، فقد احتفلت العام الماضي بنشر فيديو مبهج لها، وأرسلت لجمهورها تعبيرات الحب والقبلات والدعم، أما العام الحالي فقد احتفلت بطريقة مختلفة تماما وخارجة عن الصندوق، ومثلت أنها رجل، وشبهت نفسها بالرجال وخرجت عن المألوف.

وتخرج مريم أوزرلي، عن المألوف كل حين، بنشر صور لها بأزياء غريبة وغير مألوفة بأشكال ملونة وريش وكرانيش، وبنطلونات وجيبات غريبة، وتثير الجدل كل حين سواء حول ملابسها أو حياتها الشخصية، وتنشر كذلك صور لبناتها، لكن دون الإفصاح عن شخصية والدهم نهائيا.

مريم أوزرلي تثير الجدل

أثارت الفنانة مريم أوزرلي، الجدل أكثر من مرة مؤخرا، بداية من إعلانها صداقة شخص غير معروف، والإنجاب منه بدون زواج، إذ أخفت هوية والد بناتها عن الإعلام تماما، كما أخفت شخصية الفتاتين، وكتبت حين أعلنت عن طفلتها الثانية: «ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها، وهي منذ زمن طويل تريد أخا، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة».