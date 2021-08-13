الاستعانة بشخص آخر.. 4 طرق تشجع الطفل على الرضاعة الصناعية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تضطر الأمهات أحيانا إلى اللجوء للرضاعة الصناعية، خاصة المرأة العاملة، إلا أن بعض الأطفال يرفضون هذا التحول، رغبة منهم في الرضاعة الطبيعية، وتبقى الأم في مأزق كبير، لكن هناك عدة طرق يمكن من خلالها إقناع طفلك بالرضاعة الصناعية، بحسب موقع «The Asianparent».

طرق إقناع الطفل بالرضاعة الصناعية

الاستعانة بشخص آخر:

يمكن أن تلجأ الأم إلى الاستعانة بشخص آخر لأداء هذه المهمة بدلا منها، خاصة أن الطفل عندما يرى والدته، لن يقبل سوى بالرضاعة الطبيعية، لكن في حال عدم وجود الأم من الممكن أن يتقبل الرضاعة الصناعية.

استخدام زجاجة رضاعة مناسبة:

يفضل اختيار أنواع زجاجات رضاعة تتناسب مع الطفل الرضيع، ويمكن اختيار زجاجة تشبه حلمة الصدر حتى يعتاد عليها الطفل.

وضع زجاجة الرضاعة بجانب ألعاب الأطفال:

من الأشياء التي يمكن أن تشجع الطفل على الرضاعة الصناعية، وضع الزجاجة في المكان المحبب له، وهو مكان ألعابه التي اعتاد عليها.

اللجوء إلى وسائل بديلة:

في حالة فشل محاولات استخدام زجاجة الرضاعة، يمكن استخدام وسائل بديلة، مثل: القطارة أو الملعقة أو الكوب، لإطعام الطفل حسب المرحلة العمرية.

علامات رفض الرضاعة الصناعية

تستطيع الأم معرفة رفض الطفل الرضاعة الصناعية عن طريق البكاء المستمر عند رؤية زجاجة الرضاعة، هز الرأس بصورة متكررة تعبيرا عن رفضه، ترجيع الحليب.

سن إضافة أطعمة بجانب الرضعة

يعتبر سن 6 أشهر، العمر المناسب للطفل لتناول أطعمة إضافية، فقبل ذلك يرفض الطفل الحليب، لتناول هذه الأطعمة، مما يعمل على تكوين طفل ضعيف العضلات، لفقدان جسده الكميات التي يحتاج لها من الحليب.

وعلى الأم، تجنب إطعام طفلها خلال الساعات الأخيرة من الليل، عندما يبلغ الطفل 6 أشهر فأكثر، حتى يستطيع النوم بطريقة هادئة، ولا يصاب بقلق أو انتفاخات المعدة، أو أي آلام في البطن.