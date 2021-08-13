أفضل 5 مكملات غذائية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم ويتناولون الأدوية التي تساعدهم على خفضه، ولكن يمكن للمكملات الغذائية أيضا أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- المغنسيوم:

ربما سمعت أن المغنيسيوم قد يساعدك على النوم وتهدئة القلق، ولكنه قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم عند مستويات صحية والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه أيضا وهذا هذا ناتج عن زيادة إنتاج أكسيد النيتريك حيث يعمل أكسيد النيتريك كموسع للأوعية داخل الجسم، ما يؤدي إلى استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم، وانخفاض ضغط الدم.

2- البوتاسيوم:

يُعرف البوتاسيوم على نطاق واسع بتأثيره على ضغط الدم، وقد دعمت العديد من الدراسات وجود صلة بين زيادة تناول البوتاسيوم (سواء من الطعام أو المكملات الغذائية) وانخفاض ضغط الدم"، وهذا يرجع إلى حقيقة أن البوتاسيوم يعمل لتحفيز إفراز الصوديوم من الجسم، وبالتالي مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء.

3- فيتامين سي:

هذا الفيتامين يمكن أن يساعد في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم، وأشارت الأبحاث إلى أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي لديهم استعداد أكبر لارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لديهم مستويات مثالية، وفي مراجعة أدبية لثماني دراسات، ارتبطت مكملات فيتامين سي بانخفاض كبير في مستويات ضغط الدم، واقترح الباحثون أن هذا يرجع إلى أن فيتامين سي يعمل كمدر للبول، حيث يفرز السوائل الزائدة والملح من الجسم لخفض ضغط الدم في نهاية المطاف.

4- الكالسيوم:

يحتاج جسم الإنسان إلى الكالسيوم لتقوية العظام وتقوية الدورة الدموية وتقلص العضلات ومعدل ضربات القلب، وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة عام 2015 وجدت أن الزيادة في تناول الكالسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع.

5- أوميجا 3:

تناول مكملات أوميجا 3 قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويمكن الحصول على أوميجا 3 أيضا من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والمكسرات والبذور وبذور الشيا والجوز.