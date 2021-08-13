12 فائدة تحدث لك إذا تناولت ثمرة من الجوافة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الجوافة من الفواكه الصيفية الممتازة، والتي تحتوي على الفوائد الصحية العديدة، كونها غنية بكميات كبيرة بفيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة المفيدة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أبرز الفوائد الصحية التي تحدث لك إذا تناولت ثمرة من الجوافة يوميا، وفق ما ذكر موقع" food.ndtv".

- تقوية الجهاز المناعي:

تحتوي الجوافة على 4 أضعاف محتوى فيتامين سي الموجود في البرتقال، وبالتالي تحسين المناعة، والحماية من العدوى ومسببات الأمراض الشائعة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العين.

- التقليل مخاطر الاصابة بالسرطان:

تعمل مادة الليكوبين، والكيرسيتين ، وفيتامين ج ، والبوليفينول الأخرى كمضادات أكسدة قوية تعمل على تحييد الجذور الحرة المتولدة في الجسم ، مما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

- جيدة لمرض السكري:

بسبب المحتوى الغني بالألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، قد تمنع الجوافة تطور مرض السكري، بينما يمنع المؤشر الجلايسيمي المنخفض الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر، وبالتالي تنظيم مستويات السكر بشكل جيد.

- الحفاظ على صحة القلب:

تساهم أيضا في تحسين توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي تنظيم ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL),، ما قد يعزز صحة القلب لديك.

- علاج الإمساك:

إنها واحدة من أغنى مصادر الألياف الغذائية مقارنة بالفواكه الأخرى، حيث توفر ثمرة جوافة واحدة حوالي 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وعلج الإمساك.

- الحفاظ على صحة العين:

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ، لذا يساعد استهلاكها على الحفاظ على صحة العين، ومنع تدهور البصر، فضلا عن إبطاء ظهور إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

- مفيدة للنساء الحوامل:

مفيدة أيضًا للنساء الحوامل، وذلك لاحتوائها على حمض الفوليك، أو فيتامين ب 9، حيث يمكن أن يساعد في تطوير الجهاز العصبي للطفل وحماية المولود الجديد من الاضطرابات العصبية.

- علاج رائع لألم الأسنان:

تتمتع أوراق الجوافة بمفعول قوي مضاد للالتهابات وقدرة قوية مضادة للجراثيم تحارب العدوى وتقتل الجراثيم، وبالتالي فإن استهلاكها يعمل كعلاج منزلي رائع لألم الأسنان، ومن المعروف أيضًا أن عصير الجوافة يعالج آلام الأسنان وتورم اللثة وتقرحات الفم.

- استرخاء العضلات والأعصاب:

يلعب المغنسيوم الموجود بها في استرخاء عضلات وأعصاب الجسم، فضلا عن مكافحة الإجهاد، ومنحك دفعة جيدة من الطاقة.

- تعزيز الدماغ:

تحتوي الجوافة على فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6، المعروفين أيضًا باسم النياسين والبيريدوكسين، ما يساهم في تحسين الدورة الدموية للدماغ، وتحفيز الوظيفة المعرفية وتهدئة الأعصاب.

- فقدان الوزن:

يمكن تساعدك الجوافة على إنقاص الوزن من خلال تنظيم عملية التمثيل الغذائي، حيث أنها وجبة خفيفة تعمل على الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

- الوقاية من السعال والبرد:

تحتوي الجوافة على واحدة من أعلى كميات فيتامين سي والحديد بين الفواكه، وقد ثبت أن كلاهما يقي من عدوى البرد والفيروسات، كما يمكنك تناولها كعصير، حيث إنه مفيد جدًا في تخفيف السعال والبرد، لأنه يساعد على التخلص من المخاط وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.