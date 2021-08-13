15 طريقة تساعد المرأة العاملة على تنظيم الوقت.. «حققي أصعب معادلة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تواجه السيدات المتزوجات حديثا، صعوبة في التوفيق بين العمل والمنزل، وتشعر بالتقصير تجاه شيئا منهما، وتفتقد الزوجة وقت للاسترخاء، ويحتاج تحقيق النجاح والتوفيق بين العمل والمنزل، بعض المتطلبات الأساسية، أولها أن يكون الزوج متفهمًا، لكن هناك خطوات بسيطة عند اتباعها يمكن أن تساعد الأم على تنظيم الوقت، بحسب صحيفة «صنداي تلجراف» البريطانية.

طرق لتنظيم الوقت بين العمل والمنزل

يجب على المرأة العاملة تنظيم الوقت بين العمل والمنزل، وتحتاج لتحقيق تلك المعادلة الصعبة، خطة تعتمد على عدد من الخطوات، أهمها:

- تنظيم الوقت.

- وضع جدول المهام تجاه المنزل والعمل.

- البدء في تنفيذ الجدول.

- وضع وقتا للراحة والاسترخاء.

- اختيار وقت ما بعد الظهيرة للاستذكار، سواء للأبناء أو لنفسك إن كنتِ طالبة دراسات عليا.

- ترتيب الأولويات اليومية، فمثلا تحضير الطعام للأبناء، أهم من ترتيب المنزل قبل نزول العمل.

- وضع جدول أسبوعي للأكلات، يتضمن الوجبات الرئيسية على مدار أيامه، حتى لا يضيع الوقت في التفكير.

- اختيار يومًا للأكلات البسيطة، التي لا تحتاج مجهود لإعدادها.

- اختيار يومًا في نهاية الأسبوع للنزهة والترفيه وزيارات الأهل والراحة.

- على الزوجة الحرص على تكوين صداقة حميمة مع زوجها، مما يجعله أكثر تعاونا معها.

- اتركي الزوج اختيار مجموعة من المهام، التي يمكن تحمل مسؤوليتها، فذلك يساعد على تقسيم الوقت بشكل صحيح.

- تعليم الأطفال النظام حتى يتمكنوا من مساعدة الأم، بداية من المرحلة الابتدائية من المفترض أن يتمكن الأطفال من ارتداء الملابس والاستحمام وترتيب غرفهم دون مساعدة.

- تقسيم بعض المهام المنزلية مع الأطفال، بحيث تتناسب مع أعمارهم.

- الحرص على تقسيم مهام المنزل، مثل التنظيف يوميا وأسبوعيا وشهريا، حتى يظل المنزل نظيفا ومرتبا.

- الابتعاد عن اصطحاب مهام العمل في المنزل، حتى لا يؤثر على الوقت المخصص للمنزل.