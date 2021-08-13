علامة في الظهر تشير إلى الإصابة بسرطان المثانة.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يساعد التشخيص المبكر للإصابة بسرطان المثانة في العلاج بشكل ناجح، وعند الاكتشاف المبكر للمرض تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى احتمالية الإصابة به، ومن ضمن الاعراض التي تشير إلى الإصابة كما ذكرها موقع «روسيا اليوم».

أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان المثانة

وأدرجت جمعية السرطان الأمريكية الأعراض المبكرة للمرض والتي تشمل:

الشعور بصعوبة التبول.

الشعور المفاجىء بالضعف والإرهاق.

آلام أسفل الظهر من جانب واحد.

فقدان الوزن الناتج عن ضعف الشهية لتناول الطعام.

الشعور بالتعب والضعف العام.

الشعور بتورم في القدمين.

آلام العظام الناتجة عن الاصابة.

ويسبب الإصابة بسرطان المثانة آلام أسفل الظهر عندما يبلغ المرض شكلا متقدما في الجسم، وتبدأ الخلايا السرطانية في الانتشار.

واثبتت الدراسات في إنجلترا، أن عدد النساء اللائي يعشن على قيد الحياة لسرطان الكلى والمثانة لمدة 5 سنوات بعد التشخيص أقل من عدد الرجال.

وشخص الباحثون بيانات المرضى الذين جرى تشخيص إصابتهم بسرطان الكلى والمثانة في إنجلترا بين عامي 2009، 2010، وأظهر التشخيص أن احتمالية زيارة النساء للطبيب ضعف احتمال قيام الرجال به في ثلاث مناسبات أو أكثر قبل إحالتهن إلى أخصائي.

ومن خلال اجراء الاختبارات يمكن التعرف على احتمالية الإصابة بسرطان المثانة، التي تساعد على الاكتشاف مبكرا والخضوع للعلاج مع الأطباء، وتناول الأدوية المضادة للسرطان في مرحلة مبكرة لتقليل عودة السرطان، كما ذكر موقع «روسيا اليوم».

أسباب الإصابة بسرطان المثانة

ومن أسباب التي تؤدى إلى الإصابة بسرطان المثانة، كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

تحدث الإصابة بسرطان المثانة عند حدوث تغيرات في الحمض النووي لخلايا المثانة، حيث يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب القيام به، وتخبر هذه التغيرات الخلية بالتكاثر سريعا والاستمرار في العيش في الوقت الذي تموت فيه الخلايا السليمة.