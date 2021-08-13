مكان حفل حمو بيكا.. «الرجالة والتليفونات ممنوعة» والحرية للمحجبات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل أثارها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عقب إعلانه عن استعدادته لإقامة حفل غنائي داخل أحد الشواطئ المُخصصة للسيدات بالساحل الشمالي، غدا السبت.

وسرعان ما انهالت التعليقات بين السخرية والنقد، حول إحياء حفل للسيدات دون رجال.

وعلى الفور تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا محركات البحث على الإنترنت، حيث انتقد الكثير شروط الحفل، في حين انتقد البعض إقامة الحفل من الأساس، خاصة عقب قرارات النقابة بمنعه من الغناء.

ما هو المكان المستضيف لحفل حو بيكا؟

ويعد المكان المستضيف للحفل، هو واحد من أشهر وأقدم شواطئ الساحل الشمالي، المُخصصة للسيدات، تحديدًا بـ مارينا 5.

وبحسب ما ذكرته لمياء فاروق، رئيس مجلس إدارة الشاطئ، في تصريحات سابقة لـ «هُن»، فإن المكان تأسس منذ سنوات للحفاظ على خصوصية وحرية السيادات، وخاصة المحجبات اللاواتي لا يستطعن النزول لكل الشواطئ بحرياتهن.

وأكدت «فاروق» أن الشاطئ يمنع التصوير نهائيًا باستخدام التليفون أو الكاميرات وغيرها: «ممنوع وأي حد بيصور بيخرج من المكان عشان نحافظ على الخصوصية».

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشاطئ، أن الشاطئ يطرح للمحجبات حرياتهن في ارتداء ملابس السباحة، واستخدام الشاطئ الخاص، مع الحفاظ على خصوصياتهن، خاصة أن الزوار بعيد عن أعين التصوير نهائي.

وعن إقامة الحفلات الغنائية، أكدت إن إدارة الشاطئ اعتادت دعوة الفنانين والفنانات، بل والراقصات لإقامة حفلات سهر ترفيهية للسيدات، مع الحفاظ على خصوصياتهن.

شروط حضور الحفل

كان القائمون على الحفل وضعوا عدة شروط لدخول الحفل، أبرزها:

ممنوع عن الرجال سوى حمو بيكا وأعضاء فرقته الغنائية والقائمين على تنظيم الحفل.

حضور الجميع في الموعد المحدد للحفل.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ مسافات من أجل التباعد.

الجدير بالذكر أن الشاطئ يستضيف الراقصة لورديانا أيضًا مع حفل حمو بيكا.