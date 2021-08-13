أحدث صيحات الأحذية هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تطل الأحذية النسائية والرجالية في خريف/شتاء 2021/2022 بمظهر ضخم وتوفر في الوقت نفسه الراحة الفائقة والاستقرار أثناء المشي، كما أنها تتألق بألوان فاتحة مبهجة.

مظهر ضخم

وأوضحت محررة الموضة الألمانية زيمونا راينر أن الأحذية النسائية تخطف الأنظار إليها من خلال المظهر الضخم والنعل السميك على غرار أحذية تسلق الجبال وكذلك أحذية العمال، مشيرة إلى أن هذه الأحذية تتناغم مع الفساتين الميدي (متوسطة الطول) والفساتين الماكسي.

وأضافت راينر أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للبوت المطاطي، الذي يعد خيارا مثاليا في الأيام الممطرة والموحلة.

ويطل الشبشب هذا الموسم بمظهر فخم يحاكي الصندل؛ حيث إنه يكتسي بالفرو ويمتاز أيضا بنعل ضخم.

خامات وألوان

وبالنسبة للخامات، أوضحت خبيرة الأحذية الألمانية كلاوديا شولتس أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للشمواه وجلد النوبوك الفاخر، بالإضافة إلى الخامات المرنة.

وفيما يتعلق بالألوان، أوضحت شولتس أن الألوان الفاتحة تهيمن على موضة الأحذية هذا الموسم؛ حيث تتألق الأحذية بالألوان الترابية مثل الجملي والزيتوني والرمادي والبيج ودرجة "الجريج"، التي تمزج بين الرمادي والبيج.

ومن الألوان الرائجة أيضا هذا الموسم الأسود والأبيض و"الأوف وايت".