بعد زواج نيللي كريم.. خبيرة طاقة توضح تأثير اختيار الأماكن المفتوحة لحفلات الزفاف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحرص الكثير من مشاهير الفن خلال حفلات زفافهم، والمقبلين على الزواج بصورة عامة، الابتعاد عن ارتفاع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف، وإقامة حفلات زفافهم أمام شواطئ البحار بمختلف المدن الساحلية، وهو ما شهده حفل زفاف الفنانة نيللي كريم على لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

واحتفلت، الفنانة نيللي كريم بزواجها من لاعب الاسكواش هشام عاشور، بحفل زفاف ضخم، داخل إحدى القرى الساحلية الشهيرة بمنطقة الساحل الشمالي، والذي شهد حضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن ومشاهير الإعلام.

خبيرة طاقة: البحر والخضرة أماكن بها طاقة إيجابية

وكانت، هبة عبدالعظيم، المعالجة بالطاقة الحيوية، كشفت خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، تأثير عقد حفلات الزفاف والاحتفالات بصورة عامة، أمام البحار، وداخل الحدائق المفتوحة، موضحة أن الأمر له أهمية بالغة في نفوس الزوجين، وكذلك الحاضرين والمدعوين في تلك المناسبات السعيدة.

وقالت المعالجة بالطاقة الحيوية، إن القدرة على تغيير كل شئ وكذلك الطاقة المتواجدة في المكان تتوقف على الشخص ذاته، حيث يمكنه التحكم بها وتغييرها بصورة إيجابية تؤثر عليه بصورة جيدة، وذلك من خلال تغيير الألوان واختيار المريح للعين من بينها، وكذلك إشعال البخور الذي يترك أثارا جيدة في النفوس.

وتابعت «عبدالعظيم»، موضحة، أن الأماكن المفتوحة والممتلئة بالخضرة أو تلك التي تقع أمام مسطحات مائية، تترك أثارا إيجابية في نفوس الحاضرين، على عكس القاعات المغلقة، والتي تعطي شعورا بانبعاث الطاقة السلبية، على الحاضرين بالمكان، لذلك يلجأ ويفضل الكثيرون إلى الأماكن الساحلية أو تلك التي تتميز بتواجد الخضرة بها والأزهار والورود الملونة، للشعور بالراحة النفسية.