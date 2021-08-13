تعرفي على فوائد "الديرمابلانينج" لجمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت خبيرة التجميل نعومي بيل إن تقنية "الديرمابلانينج" (Dermaplaning) تعد حاليا واحدة من أكثر علاجات الوجه شيوعا في العالم، موضحة أنه باستخدام شفرة جراحية يقوم المعالج بكشط الطبقة الخارجية من الجلد برفق لإزالة خلايا الجلد الميتة من أجل التمتع ببشرة نضرة ومتوهجة وذات ملمس مخملي.

وأضافت صاحبة صالون التجميل NRBeauty في دبي أن تقنية "ديرمابلانينج" تتمتع بالفوائد الجمالية التالية:

• تقشير عميق يعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها على الفور

• تزيد من مستوى امتصاص منتجات العناية بالبشرة

• تزيل الشعر الزغابي، الذي يمكن أن يحبس الزيوت والأوساخ في الجلد

• تقلل من ظهور ندبات حب الشباب

• تساعد على تقليل مظهر الخطوط الدقيقة والتصبغ والتجاعيد

• رائعة لجميع أنواع البشرة

• آمنة بالنسبة للحوامل

يمكن إجراء "الديرمابلانينج" كل 4-6 أسابيع، ولا توجد عادة فترة نقاهة بعد العلاج.