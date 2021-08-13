ظاهرة تحدث اليوم حتي الفجر.. دليلك للتمكن من مشاهدة الشهب

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد سماء مصر والمنطقة العربية واحدة من أفضل زخات الشهب فى العام 2021، وهى البرشاويات والتى ستصل ذروتها من منتصف ليل الخميس 12 أغسطس وخلال الساعات قبل شروق شمس الجمعة 13 أغسطس، حيث يتوقع أن تتساقط هذه السنة بمعدل قد يصل إلى 100 شهاب بالساعة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، إن زخة شهب البرشاويات تعتبر من أشهر الزخات الشهابية التي يتابعها هواة الفلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، موضحًا أنها الزخة الخامسة في ترتيب زخات الشهب على مدار السنة، وتكون ذروتها في يومي 12 - 13 أغسطس، وأفضل وقت لرؤيتها بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وتابعت الجمعية: ولرصد شهب البرشاويات يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعيدٍ عن أضواء المدن مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج، ومن تلك المواقع (وادي القمر) في بلدة عسفان (120 كيلومترًا) شمال مدينة جدة أو غيره من الأماكن المظلمة.

ويرصد لكم الخليج 365 أفضل الأماكن للتمكن من مشاهدة الشهب.

- صحراء الفيوم

تستغرق ساعة و نصف من القاهرة للوصول إلي الفيوم، حيث يمكنك رؤية النجوم والشهب بوضوح كامل في أثناء الليل، فإذا قمت بالتخييم هناك مع قضاء معظم الأنشطة في الفيوم في الهواء الطلق مثل التزلج على الرمال أو ركوب الخيل أو استكشاف المعالم الأثرية هناك. و الأفضل بالطبع هو المنظر الخلاب الليلي في أبراج الفيوم المطلة على بحيرة ماجيك الرائعة في وسط الصحراء.

وتعتبر أيضا من أفضل الأماكن الصحراء البيضاء، والساحل الشمالي، وشرم الشيخ، ونوبيع، وواحد سيوة