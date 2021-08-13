توقعات الأبراج اليوم 13-8-2021: رومانسية لـ الميزان وخطوة مهمة لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

قد تشعر أنك تريد التخطيط للأشياء واستقرار مشاعرك حتى تتمكن من العمل

برج الثور:

خطط لقضاء إجازة رومانسية مع من تحب، ودع خيالك ينقلك إلى عالم جديد تمامًا من المتعة.

برج الجوزاء:

هذا يوم ممتاز لإخبار الناس بما تشعر به بالضبط، فعواطفك أكثر استقرارًا من المعتاد، لذا انفتح وتحدث من القلب.

برج السرطان:

تناول بعض الشاي واسترخي، فيمكن أن يؤدي التخلص من التوتر إلى تنقية بعض الطاقة للقيام بأشياء أخرى.

برج الأسد:

افتخر بكل ما أنجزته حتى الآن وشارك فرحتك مع الآخرين.

برج العذراء:

قد يكون هذا أحد تلك الأيام التي لا تعرف فيها الطريق الذي تسلكه، لسبب ما لا يمكنك اتخاذ قرار.

برج الميزان:

تقترب الرومانسية في طريقك طالما بقيت متوازناً بشأن المواقف.

برج العقرب:

كلما اقتربت من طبيعتك الداخلية وطاقتك الأنثوية، كلما اقتربت من شريكك الرومانسي أو أحد أفراد أسرتك.

برج القوس:

تحدث من قلبك وأخبر أقربائك كم يعنون لك.

برج الجدي:

هناك خطوة تالية مهمة يجب عليك اتخاذها الآن.

برج الدلو:

قد يكون الوقت مناسبًا الآن لوضع خطط مع شريك رومانسي، توطيد علاقتك وتأكيد التزامك تجاه بعضكما البعض.

برج الحوت:

دع إبداعك يتألق، وحاول أن تجعل أحلامك حقيقة وواقعية.