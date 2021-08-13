بـأغنية «أمي».. ظهور نادر لوالدة الفنانة نيللي كريم في حفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نيللي كريم بصور من حفل زفافها الذي أقيم أمس عبر خاصية الاستوري، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكانت من ضمن الصور صورة لوالدتها ودمجت الصورة بأغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحمل اسم «أمي».

حفل زفاف نيللي كريم

احتفلت الفنانة نيللي كريم أمس بعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، وذلك في أحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وقررت الفنانة نيللي كريم إلغاء الحنة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

كان الثنائي قد أعلنا عن خبر خطوبتهما الأسابيع الماضية، بعد أن ربطتهما علاقة عاطفية قبل إعلان زواجهما، وقبل الخطوبة حرصا على الظهور سويا في العديد من المناسبات العامة من ضمنها حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري.

وتميز فستان الفنانة نيللي كريم بالبساطة والأناقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، وتميز بأنه بقصة الأوف شولدر، ومكشوف عند منطقة الصدر، ارتدى لاعب الإسكوش هشام عاشور بدلة بيضاء وبنطال أبيض اللون ونظارة شمسية.

وارتدى لاعب الإسكواش ساعة يتجاوز سعرها 92 ألف جنيه مصري، حيث جاءت من تصميم إحدى الماركات العالمية لتصميم الساعات.

زيجات الفنانة نيللي كريم

تزوجت الفنانة نيللي كريم أول مرة وهى بعمر الـ 16 عامًا، بدون علم أهلها، حيث اكتشفت والدتها زواجها بالصدفة، أما المرة الثانية تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا.

وتوالت الخلافات بينها وبين زوجها الثاني هاني أبو النجا بعد انفصالهم، وردت الفنانة نيللي كريم بعد سؤالها عن اسباب انفصالها بمقولة «أنا حرة» لتنتهي قصة زواجهما عام 2015، وأسفرت زواجهما عن إنجاب طفلتين هما سيليا وكندة.

وكان مشروع الزواج الثالث للفنانة نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام ولكنه لم يكتمل، لتفاجىء جمهورها بالزواج من لاعب الاسكواش هشام عاشور.