الامارات | أين تذهب.. «بلو جايد» يطلق تجربة «البرانش» المسائي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «بلو جايد» يطلق تجربة «البرانش» المسائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فندق الريتز-كارلتون، دبي من موقعه المميز في منطقة الممشى (ذا ووك) في جميرا بيتش ريزيدنس، عن إطلاق تجربة البرانش المسائي الجديدة، سايجون سوشال، بطابعها الفيتنامي الفريد في مطعم بلو جايد الشهير.

وتُتاح التجربة الاجتماعية للضيوف أيام الخميس، حيث ستأخذ عشاق المطبخ الآسيوي في رحلة مذاقات تُجسد نقاء نهر سايجون التاريخي، مروراً بالجزر الخلابة في خليج ها لونج وشوارع العاصمة هانوي، وصولاً إلى المنطقة (1) والمنطقة (4) العصريتين في مدينة هو تشي منه. وتتضمن قائمة مأكولات البرانش مجموعة من الأطباق التشاركية التي تحمل توقيع المطعم، إذ تقدم أشهى أطباق مأكولات الشارع والمأكولات الفيتنامية التقليدية بلمسة عصرية، التي أبدعها كبير طهاة المطعم، تا فان هونج، الذي أشرف على مطعم بلو جايد منذ افتتاحه في 2013. ونشأ تا فان هونج في شمالي فيتنام، ولعب دوراً أساسياً في بلورة تجربة المطعم الفريدة ذات الطابع الآسيوي.

وتتضمن قائمة مأكولات البرانش المستوحاة من مدينة هو تشي منه النابضة بالحياة عدداً من الأطباق الفيتنامية المميزة.

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