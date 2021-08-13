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الامارات | 10 أطعمة يُنصح بها لمصابي «كورونا»

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حياة الحرزي ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة يُنصح بها لمصابي «» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الاحتياطات الكثيرة التي يضعها البعض لحماية أنفسهم وأهلهم وأبنائهم من ، إلا أن ما يغفل عنه كثيرون هو عملية التغذية الصحية والأكل المتوازن الذي يجب استهلاكه أثناء العزل والإصابة بالمرض، لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس. وهنا يعرض خبراء التغذية قائمة من خيارات الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الإصابة، لتعزيز مناعة الجسم وقدرته على التغلب على المرض:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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