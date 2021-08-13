الامارات | 10 أطعمة يُنصح بها لمصابي «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة يُنصح بها لمصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الاحتياطات الكثيرة التي يضعها البعض لحماية أنفسهم وأهلهم وأبنائهم من فيروس كورونا المستجد، إلا أن ما يغفل عنه كثيرون هو عملية التغذية الصحية والأكل المتوازن الذي يجب استهلاكه أثناء العزل والإصابة بالمرض، لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس. وهنا يعرض خبراء التغذية قائمة من خيارات الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الإصابة، لتعزيز مناعة الجسم وقدرته على التغلب على المرض:

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