الامارات | أين تذهب.. موسم صيفي مرح في واجهة المجاز

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. موسم صيفي مرح في واجهة المجاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل موسم المرح والمتعة لجميع الأطفال في «سبلاش بارك»، في واجهة المجاز المائية، بالشارقة، حيث يمكن للصغار من جميع الأعمار قضاء أوقات حافلة بالترفيه يومياً بين الخامسة و10 مساءً حتى نهاية موسم صيف 2021، حيث سيشعر الأطفال بسعادة غامرة في عالم مليء بالإثارة مع الألعاب المائية، مثل البالونات المائية ومدافع المياه والمنزلقات المائية وغيرها.

دع أطفالك يمرحون في «سبلاش بارك» المصغر، بينما تستمتع بكوب من المثلجات أو العصير الطازج مع بقية أفراد العائلة من منافذ المأكولات والمشروبات أو العربات المتوافرة في الوجهة.

وتعد واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها سكان الإمارات، كما أنها تشكل نقطة جذب رئيسة على بحيرة خالد، حيث تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتحتضن الواجهة سلسلة من أشهر المطاعم والمقاهي الراقية، التي تتميز جميعها بإطلالات مباشرة على البحيرة من جهة، وعلى المباني والمعالم العمرانية الفريدة لمدينة الشارقة من جهة أخرى.

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