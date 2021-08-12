8 نصائح للأمهات تساعد الأطفال على تقليل كميات السكريات يوميا

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتاج الأطفال في المراحل العمرية المبكرة إلى تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو، مثل الحلويات، ولكن الإفراط في تناولها يصيب الأطفال بأمراض عدة، وهناك بعض النصائح للسيطرة على رغبة الأطفال الشديدة في تناول السكريات، منها كما ذكرها موقع «Times of india».

نصائح للسيطرة على رغبة الأطفال في تناول السكريات

وجبة إفطار مغذية

يجب الحرص دائما على تحضير وجبة إفطار تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المغذية الغنية بالفيتامينات التي تشعر الطفل بالشبع.

الابتعاد عن تخزين الأطعمة الغنية بالسكريات

يجب الحرص على إبعاد الأطعمة الغنية بالسكريات عن الأطفال للمنع من الإفراط في استهلاكها، فكلما وجد الطفل السكريات امامه زادت رغبته في تناولها.

منع تناول السكر بشكل تدريجي

لا يمكن منع الطفل بشكل مفاجىء عن تناول السكريات ولكن يمكن القيام بذلك الأمر بشكل تدريجي، فلا يحرم الطفل من السكريات بشكل كامل ولكن القيام بذلك بشكل بطىء وثابت.

تناول كميات كبيرة من الماء

تشجيع الطفل على شرب كميات كبيرة من الماء وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم وزيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.

مراقبة الأطفال ووجود القدوة لحماية الأطفال من السكريات

أكدت الدكتورة نهى طلعت استشاري التغذية العلاجية، أنه يجب مراقبة كميات السكريات التي يتناولها الطفل يوميا وأن يكون الآباء قدوة لأبنائهم والتقليل من تناول الحلويات امامهم حتى لايعتاد الأطفال على اتباع نفس السلوك.

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، ضرورة تشجيع الأطفال على اتباع حمية غذائية مختلفة تعتمد على تناول الفواكه السكريه مثل التوت والمانجو والموز والعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأطفال.

اختتمت حديثها بضرورة تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات المفيد في تكوين جسم صحي يخلو من الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم.