من الصبح لليل.. كيف احتفل ابن نيللي كريم بزواجها؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك يوسف صبري، نجل الفنانة نيللي كريم، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من اللقطات المصورة التي توثق احتفاله، بزفاف والدته، الذي أُقيم أمس بالساحل الشمالي.

وظهر «يوسف» في عدة لقطات نشرها من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري»، وهو يحتفل مع أصدقائه من بداية اليوم في الصباح، وحتى السهرة.

من هو يوسف نجل نيللي كريم؟

- نجلها من زيجتها الأولى وله شقيق يُدعى يوسف.

- يعيش بين القاهروة ولندن.

- يهوى الفنون التشكيلية والتعبيرية.

- يتابعه بعض المشاهير، على رأسهم أصالة نصري، وشيرين رضا.

- احتفلت نيللي كريم بتخرجه في متتصف يوليو عام 2019، إذ نشرت عددًا من الصور التي جمعتهما سويا في حفل التخرج، ودونت عليها بالإنجليزية: «مبروك يا حبيبي، حظ موفق، كلنا نفتخر بك».

زواج نيللي كريم من هشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، أمس، بحفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق، نيللي كريم، بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

زيجات الفنانة نيللي كريم السابقة

وتعد تلك الزيجة هي الثالثة للفنانة، حيث تزوجت للمرة الأولى وهي قاصر بعمر 16 عاما، دون علم وأسرتها وفاجأت والدتها بقرارها، وكلل هذا الزواج بابنيها كريم ويوسف، إلا أن انفصلت عنه بعد ذلك.

ثم عادت وتزوجت الفنانة من خبير التغذية هاني أبو النجا عام 2004، التي استمرت 11 عاما وأنجبت منه طفلتيها «سيليا وكندة»، لتنفصل عام 2015.

خلال الأشهر الماضية، أعلنت الفنانة خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، ولم تستمر الخطبة طويلًا لتعلن انفصالها، قبل أن تفاجئ الجميع بزفافها الأخير.