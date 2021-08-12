«سمر» تطلب الخلع: فتحلي أنبوبة الغاز وقالي هولع فيكي أدام عيالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتهى بعض العلاقات الزوجية بسبب تزايد الخلافات بين الأزواج، وأحيانا يحدث الانفصال بعد مرور أشهر قليلة على الزواج، حيث تقرر الزوجة رغم الأحاديث التي يمكن أن تستمع لها إنهاء العلاقة الزوجية مبكرا غير عابئة بنظرة الاخرين لها.

تعقدت الحياة الزوجية بين «سمر.ع» وبين زوجها الذي وصفته أنه حاد الطباع سريع الغضب، ورغم معرفتها بطباعه قبل الزواج، فإنها توقعت تغييره ولكن فشلت كل محاولات التغيير.

سمر: اعتداءات كل شوية أدام أولادي بطريقة وحشية

واجهت «سمر»، كل أنواع العنف الزوجي واعتداءات الزوج المتكررة عليها بالضرب، أمام أطفالها: «لما طباعه ظهرت في أول الجواز مكنتش عايزة اخلف منه لكن محاولاتي فشلت وجبت منه طفلين هما كل حياتي وعلشان كده كملت معاه 6 سنين كانوا اسوأ فترة في حياتي».

حاولت الزوجة التأقلم مع شخصية زوجها والتفرغ لتربية أبنائها ولكن تحول الضرب إلى شكل أكثر عنفًا: «كان في مرة هيموتنى مسك ليا السكينة وحطها على رقبتي أدام ولادي، ومرة فتح أنبوبة الغاز وقالي هولع فيكي أنت والعيال».

سمر: لما طلبت الطلاق حبسني في البيت أنا وعياله

اضطرابات الزوج السلوكية وخوفها على حياة أبنائها جعلها تفكر في ضرورة الانفصال عنه، بعد مرور سنوات على زواجهما، لتحاول معه في البداية قبل أن تلجأ للقضاء للتخلص منه:«لما طلبت الطلاق حاسني في البيت أنا وأولادي، واخد مني التليفون ومفتاح الشقة وأي وسيلة هتساعدني اني اخرج من البيت».

استغلت «سمر» لحظة نوم زوجها لتحصل على مفاتيح الشقة وتتمكن من الخروج مع أبنائها، وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 113 في محكمة أسرة إمبابة، لتنهي علاقتها بزوجها الذي لم تعش معه يوما بدون خلافات وإهانة واعتداءات بالضرب بشكل مستمر.