"لمحبي الشاي باللبن".. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر تناول الشاي باللبن من الأمور الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، وفي حين أن تناوله يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، إلا أن استهلاكه بصفة منتظمة يوميا يمكن أن يؤثر بالسلب على صحة الجسم.

لذلك، نستعرض ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن يوميا، وفق ما أورد موقع" thelist".

- يمنع ظهور بقع الأسنان:

يمكن أن يكون للاستمتاع بكوب من الشاي باللبن بانتظام تأثير إيجابي على الأسنان، ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في المجلة الدولية لصحة الأسنان، أن إضافة الحليب إلى الشاي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ابتسامة أكثر بياضًا، كما أن الجمع بين الكازين (مادة كيميائية موجودة في الحليب) يرتبط كيميائيًا بالمواد الكيميائية المسببة للبقع في الشاي ويضع حدًا للتلطيخ، وبالتالي منع ظهور بقع الأسنان.

- تلف أنسجة المعدة:

تناول الكثير من الشاي باللبن كل يوم ليس فكرة جيدة لبعض الأشخاص، ذلك لأن الشاي يحتوي على مادة التانينات ، وهو مركب موجود في أوراق الشاي شديد الحموضة، وعند تناوله على معدة فارغة أو بكمية زائدة ، يمكن أن يتسبب التانين في تلف أنسجة المعدة، ما يسبب آلام المعدة.

- يبقيك مستيقظًا في الليل:

لا يفضل تناوله بالقرب من وقت النوم, نظرًا لأنه يحتوي على حوالي 47 ملليجرام من الكافيين، لذا فقد تواجه بعض الصعوبات في النوم.

وفي غضون 15 دقيقة من تناوله، يدخل الكافيين بالفعل إلى مجرى الدم ويصبح له تأثير على رفع مستويات الطاقة لديك، وبالتالي الشعور بالقلق.

- يمكن أن يضر بأهدافك في إنقاص الوزن:

لا يحتوي الشاي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية فحسب ، بل يحتوي أيضًا على مواد كيميائية معروفة بزيادة كمية الطاقة التي تستخدمها، ووفقًا للدراسات التي أجرتها جمعية أبحاث الشاي في الهند ، عندما يتم دمج الحليب مع الشاي ، تترابط البروتينات الموجودة في الحليب جنبًا إلى جنب مع المركبات الموجودة في الشاي المسؤولة عن إنقاص الوزن، وعندما يحدث هذا ، يتم تحييد التأثيرات على التمثيل الغذائي الخاص بك ، وبالتالي لا تقدم أي فائدة إضافية لأهدافك في إنقاص الوزن.

كما أوضحت صحيفة Sydney Morning Herald, لهذا السبب ينصح دائمًا بتناول الشاي بدون حليب.

- تقوية العظام:

في حين أنه من المعروف أن شرب الحليب كل يوم يمكن أن يساعد في تقوية عظامك، فإن دمجه مع الشاي لا يختلف في الواقع، ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2000 ، فإن النساء المسنات اللائي يشربن الشاي بانتظام كان لديهن كثافة معادن أعلى في العظام من أولئك الذين لم يشربوا أي شاي على الإطلاق.

ويشير الباحثون أن الأفضل من ذلك، هو إضافة القليل من الحليب إلى الشاي، للمساعدة تقوية العظام.

- الإصابة بمرض السكري من النوع 2:

إذا كنت تستمتع بالشاي باللبن كل يوم، فيجب أن تقلق بشأن كمية السكر التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- تسوس الأسنان:

بسبب كمية السكر الذي يمكن إضافته إلى كوب من الشاي باللبن، سيكون من المنطقي أنه يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، عندما يتم استهلاكه يوميا على مدى فترة زمنية أطول.

- ضار بصحة القلب:

أفادت دراسة نشرت في مجلة European Heart Journal في عام 2007, أن المواد الكيميائية الموجودة في الشاي والمسؤولة عن الحفاظ على صحة القلب تنخفض بالفعل عندما تم دمجها مع البروتينات الموجودة في الحليب، وبالتالي تؤثر بالسلب على صحة القلب.

- الانتفاخ:

بسبب منتجات الألبان الموجودة في شاي الحليب، قد يكون الانتفاخ من الآثار الجانبية، حيث أن الكثير من الأشخاص لا يستطيعون تحمل مصل اللبن واللاكتوز والكازين، وتكسير اللاكتوز بشكل صحيح.

لذا إذا كنت تعاني من معدة حساسة، لا يفضل استهلاك الشاي باللبن يوميا.