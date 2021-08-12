ماذا يحدث لجسم المرأة بعد "ليلة الدخلة" وأول علاقة حميمة مع الزوج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك العديد من التغيرات التي يمر بها جسد المرأة بعد "ليلة الدخلة" وأول علاقة حميمة مع الزوج، نستعرضها وفقا لما أورد موقع "timesofindia".

1- التغيرات المهبلية:

تتغير مرونة المهبل بعد بدء ممارسة الجنس، نظرًا لأنه ما يزال معتادًا على هذا النشاط الجديد، فإن الأمر يستغرق بعض الوقت، ومع ذلك، فإن هذا يتحسن مع مرور الوقت.

2- يتغير شكل الصدر:

يصبح الثدي أكثر ثباتًا، أثناء ممارسة الجنس وبعده، تنتفخ الأنسجة في ثديك وتتوسع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى جعله أكثر صلابة.

3- احتقان الأوعية:

احتقان الأوعية هو في الواقع تورم في أنسجة الجسم ناتج عن زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تضخم الثدي والحلمات، ويتم تزويد أعضائك التناسلية وثدييك بالدم المؤكسج جيدًا، نتيجة لذلك، قد يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم أيضًا بشكل مؤقت.

4- تبدأ بشرتك في لمعان:

هذه في الواقع واحدة من الفوائد الخفية، عندما تمارس الجنس لأول مرة، فقد يكون لها تأثير مباشر على لمعان وجهك، فإنه يحسن الدورة الدموية، مما يساعد في ضخ الأكسجين إلى بشرتك، مما يمنحها ذلك التوهج السماوي والشبابي، أيضًا، يفرز دماغك هرمونات سعيدة مثل السيروتونين والأوكسيكونتين، والتي تساعد في خفض مستويات التوتر وتجعلك تشعر بالاسترخاء.

5- إفراز هرمونات السعادة:

الهرمونات السعيدة هي السبب وراء لمعان البشرة، نتيجة لذلك، يتم إفراز هرمون الشعور بالسعادة في جسمك، فإنها تفرز هرمونًا آخر يعرف باسم الأوكسيتوسين، مما يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء.

6- التأخير في الدورة الشهرية:

نظرًا لأن هرموناتك تنشط، فمن المحتمل أن تتأخر دورتك الشهرية، لا داعي للقلق، هذا ليس إنذارًا للحمل بل طريقة جسمك لإخبارك بأن يمر به تغييرات.

7- مشاكل عاطفية:

قد يكون لديك نوبات انفعالات عاطفية، سواء سعيدة أو حزينة، هذا بسبب التغيرات الهرمونية ويمكن أن يجعلك تشعر بالتطرف في أي من المشاعر.