لايف ستايل

سعر صادم لحذاء نيللي كريم بحفل زفافها.. مصنوع في إيطاليا من جلد الماعز

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار خلال الساعات الماضية، أثناء الاحتفال بزفافها على لاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور شقيق رامي عاشور. 

أطلت الفنانة التي احتفلت بزفافها في إحدى قرى الساحل الشمالي الشهيرة، بإطلالتين مميزتين، جاءت الإطلالة الأولى بفستان أبيض «تايبست» من الجوبير، بينما ارتدت فستانًا آخر ستان رقيق، تميز بكونه دون أكمام، مع فتحة هوليود الشهيرة. 

ولفتت «نيللي» الأنظار بحذاء الإطلالة الثانية، إذ ارتدت حذاءً أبيض، مفتوح جاء مرصع بالفصوص اللامعة، ومزين بالريش الأبيض، مع الكعب العالي، حاز على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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سعر صادم لحذاء نيللي كريم بحفل زفافها 

وبالبحث عن موديل الحذاء، وُجد إنه من تصميم بيت الأزياء الشهير«JIMMY CHOO»، وهو مصنوع في إيطاليا، من جلد الماعز، يتميز بمقدمة مفتوحة وفصوص من الكريستال، مع حزام كاحل وإبزيم خلفي، ونعل منقوش من العلامة التجارية وكعب عالي رفيع كما إنه مزين بالريش الأبيض.

ويبلغ سعر الحذاء، 1,825 دولار، وهو ما يعادل، 28 ألفا، و650 جنيها مصريا.

 

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من هو هشام عاشور زوج نيللي كريم؟

هشام عاشور، هو الزوج الثالث للفنانة نييل كريم، التي سبق لها الزواج من قبل مرتين، ولديها 4 أبناء.

و«عاشور» هو شقيق لاعب الإسكواش العالمي، رامي عاشور، ويعد هو أيضًا أحد أمهر لاعبي الإسكواش في الوطن العربي، كما إنه حصل على تصنيف ضمن العشر الأوائل على اللعبة. 

وُلد زوج الفنانة عام 1982، فهو يبلغ من العمر 39 عامًا، ويصغر الأخيرة بـ 8 أعوام، فهي في عمر الـ 47 عامًا، وكانت بدأت علاقته بالفنانة نيللي كريم قبل فترة قصيرة حيث ظهر معها في عدة مناسبات فنية. 

وكان شارك هشام عاشور، مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية» في دراما رمضان الماضي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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