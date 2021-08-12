رد فعل زوج نيللي كريم على إطلالتها الثانية: بتعملي فرح من غيري «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أنغام أغنية «قوم أقف» للفنان بهاء سلطان، أطلت العروس نيللي كريم، بالإطلالة الثانية لها بفستان حفل زفافها، الذي كان الجميع يستعد وينتظر رؤيتها به، إذ خرجت من غرفة تغيير الملابس «البروفة»، ترقص على الأغنية وسط تصفيق وتفاعل المتواجدين بما فيهم العريس لاعب الإسكواش هشام عاشور، الذي كان بانتظار لحظة خروجها.

معالم البهجة والفرحة ظهرت بوضوح على وجه الفنانة نيللي كريم، التي احتفلت بحفل زفافها، ليستقبلها العريس ممازحها خلال مقطع الفيديو المصور، الذي شاركه خبير التجميل عبد الله الرفاعي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»:«بتعملي فرح من غيري».

وأرفق عبد الله الرفاعي، تعليقًا على مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه على موقع «إنستجرام» تعليقًا على إطلالة الفنانة نيللي كريم: «الإطلالة الثانية للملكة».

السخرية من إطلالة عبد الله الرفاعي

وكانت موجة من الانتقادات والسخرية تعرض لها خبير التجميل عبد الله الرفاعي، بسبب إطلالته خلال حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر ببدلة سوداء صيفية من الحرير، سترة ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، بنطال فضفاض، مع ارتداء «سليبر» مفتوح.

إطلالة خبير التجميل جعلته يتعرض لموجه من الانتقادات والسخرية من الرواد، فكان من بين التعليقات:«هو رايح فرح ولا طالع صالة بيتهم، حد يقوله ان ده فرح يا جماعة، حد يلبس بيجامة في فرح بردو، لما تعمل الفرح في الصالون، لما تصحى تشرب وتلاقي في فرح في الصالة، صحوه من النوم قالوله يلا عندنا فرح».

فرح نيللي كريم وهشام عاشور

كانت الفنانة نيللي كريم، قد احتفلت بزفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، وسط حضور عدد كبير من الفنانين ونجوم ونجمات الفن، من بينهم جمال العدل الذي كان وكيلها خلال عقد القران، والفنانة داليا البحيري ومي عمر وغيرهم.