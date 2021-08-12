شيماء سيف توضح حقيقة طلاقها: الحالة كويسة ومبركزش في الحاجات دي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أشهر على تداول أنباء حول طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر، علقت الفنانة شيماء سيف للمرة الأولى بشكل صريح وواضح على تلك الأقاويل، موضحة حقيقة الأمر الذي شغل بال الكثيرين من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيماء سيف توضح حقيقة طلاقها من زوجها

وقالت «شيماء»، في تصريحات خلال لقاء إعلامي لها ببرنامج «ET بالعربي»، إنها لم تنفصل عن زوجها، متابعة: «أنا الحمد لله كويسة، والحالة كويسة، وإحنا كويسين».

أما عن تداول الشائعات الخاصة بحياتها من حين لآخر، عقبت قائلة: «أنا مببصش للحاجات دي ومبركزش».

بداية خلافات شيماء سيف ومحمد كارتر

خلال أبريل الماضي، بدأت الخلافات بين الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، إذ دونت الأولى رسالة غامضة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت خلالها: «كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال»، وذلك دون توضيح سبب تدوينها، أو الكشف عن أي تفاصيل بشأنها، وهو ما أثار التكهنات حول طلاقهما.

إلغاء «متابعة» كارتر

وعقب نشر تلك الرسالة الغامضة، سرعا ما قامت «شيماء» بإلغاء المتابعة لزوجها عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»، واستمرت في تدوين الرسائل المبهمة والغامضة التي أثارت الجدل حول علاقتها بزوجها.

كارتر في طريق المصالحة مع شيماء سيف

وبينما كانت تستمر الفنانة في تدوين الرسائل الغامضة التي توحي باحتمالية انفصالها عن زوجها «كارتر»، إلا أن الأخير كان في طريقه لمحاولات مصالحتها، إذ نشر صورة جمعتهما سويًا، ووجه لها من خلالها رسالة رومانسية، دون بها، قائلا: «من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك أنتي النفس اللي خارج وداخل مني أنتي الضحكة اللي بضحكها أنتي اللي في القلب».