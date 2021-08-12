بعد واقعة «طلفة البامبرز».. 3 فروق حاسمة بين هتك العرض والاغتصاب والتحرش

القاهرة - سمر حسين - صحة

جريمة شنيعة اهتزت لها الأركان، وقعت أحداثها داخل أحد عقارات حي الهرم، محورها شاب يبلغ من العمر 19 عاما، قرر بشكل مفاجئ، هتك عرض رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر، لا ذنب لها في الحياة سوى أنها وقعت بين أنيابه عن طريق الصدفة، التي غيرت مصير حياتها رأسا على عقب.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة، مع مطالبة والد الرضيعة صاحبة الـ4 أشهر، من الشاب المتهم، الذي يعمل حارسا للعقار التي تعيش به أسرة الطفلة، أن يحملها إلى والدتها، بالدور الأول من العقار ذاته، لأنه كان مشغولا في تنظيف أعلى سطح البناية، ويديه متسختان.

لحظة شيطان

سرعان ما حمل الشاب الرضيعة بين يديه، وتوجه إلى أسفل العقار، لكنه قرر هتك عرضها بشكل مفاجئ أعلى درج السلم، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، وإصابات بالغة في جسدها الصغير.

اعترافات المتهم

بعد أن رأى الأب حال طفلته، توجه للاستغاثة بالأجهزة الأمنية، وحرر بلاغًا ضد الشاب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من سرعة ضبطه وإلقاء القبض عليه، وخلال مثوله أمام الأجهزة الأمنية، اعترف الشاب خلال التحقيقات، أنه قام بفعلته بدافع الفضول فقط، لتقرر جهات التحقيق إحالته إلى النيابة العامة، بعد استجوابه.

الفرق بين هتك العرض والاغتصاب والتحرش الجنسي

بمرور كل يوم، تتعدد وقائع وجرائم التعدي على الفتيات والسيدات والأطفال، لكن التفاصيل تختلف من حالة لأخرى، ما بين الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش الجنسي.

وتوضح الدكتورة أماني عبد الفتاح، استشاري الطب الشرعي بالقصر العيني، الفروق بين كل من تلك الوقائع الثلاثة، التي تتمثل في التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب، كالتالي:

- «هتك العرض»: تأتي تلك الواقعة عند حدوث ملامسة لأجزاء حساسة من جسد الضحية، وعقوبتها القانونية تتمثل في السجن من 3 لـ10 سنوات.

- «الاغتصاب»: يعني الاعتداء الجنسي الكامل على الضحية، وتأتي عقوبته ما بين السجن المشدد أو المؤبد.

- «التحرش الجنسي»: أما التحرش الجنسي، يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الضحية، وتأتي عقوبته، بالسجن من 6 أشهر لـ3 سنين.