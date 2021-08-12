أحلى عروسة في 2021.. داليا البحيري تتغنى بـ نيللي كريم: كنتي زي الفراشة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بأناقتها وإطلالتها الساحرة، التي ظهرت بها خلال حفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، الذي أُقيم داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الوسط الفني، من بينهم الفنانة داليا البحيري، التي شاركت فرحتها بالعروس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ شاركت صورة للعروسين من خلال جلسة التصوير التي خضعا لها.

وأرفقت الفنانة داليا البحيري، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ كتبت: «حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكي، كنتي زي الفراشة، يا رب دائما أشوفك سعيدة ومتهنية، بحبك يا نلوش».

تعليقات الرواد على إطلالات نيللي كريم

لاقت الصورة التي شاركتها الفنانة داليا البحيري، للعروسين نيللي كريم وهشام عاشور، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ كان من بين التعليقات: «قمر أوي»، «فرحتها فرحت قلوبنا كلنا»، «جميلة أوي»، «الفرح روحه حلوة»، «نيللي قمر وكانت ملكة في فرحها فعلًَا»، «أحلى من لبس الأبيض»، «أحلى عروسة في الوسط الفني»، «قد إيه كانت رقيقة وبسيطة، والميك أب بتاعها تحفة وبسيط، وفستانها شيك أوي»، «الجمال الروسي يا جماعة غير»، «سكر محلي محطوط على كريمة»، «أحلى عروسة في 2021»، «عروسة أغسطس».

إطلالة نيللي كريم في حفل زفافها

أطلت العروس نيللي كريم، بفستانين حظيا على إعجاب الجمهور، خاصة الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمالها ورقتها وبساطتها في اختيار لوك الزفاف، إذ ظهرت مرتدية في الإطلالة الأولى فستان رقيق مجسم باللون الأبيض، وطرحة زفاف طويلة، وتركت شعرها إنسيابيًا، وماكياج هادئ وبسيط، وتميز بأنه بقصة الأوف شولدر، ومكشوف عند منطقة الصدر، أما الإطلالة الثانية كانت بفستان أبيض منفوش واعتمدت خلالها على رفع شعرها، عكس الإطلالة الأولى التي ظهرت بها أثناء عقد القران.