إطلالات اليوم: هيفاء وهبي جريئة.. وريا أبي راشد ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- بوسي:

طلت المطربة بوسي بفستان متعدد الألوان، مت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ريا أبي راشد:

وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان باللون الأسود كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مايان السيد:

كما ارتدت الفنانة مايان السيد توب باللون الأورانج مع بنطلون باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها شال باللون الأورانج، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- هيفاء وهبي:

وتألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى.

- نوال الزغبي:

كما ارتدت المطربة نوال الزغبي فستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.