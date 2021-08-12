كورونا اليوم: تغيرات مجهولة على متحور دلتا.. واختبار 3 عقارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-تغيرات مجهولة على متحور دلتا في 28 دولة

فيما لا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره لاسيما المتحور دلتا، الذي يسري كالنار في الهشيم في مختلف أنحاء العالم، أعلنت الصحة العالمية، الثلاثاء، عن ظهور تحور جديد على المتغير "دلتا" لفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية، مما يزيد الإصابات بشكل كبير.

وفجرت المنظمة العالمية في أميركا اللاتينية مفاجأة حول وجود تغيرات وصفتها بـ"المجهولة" على المتحور دلتا في 28 دولة، كما أكدت أن المكسيك والبرازيل والإكوادور تشهد ارتفاعا في إصابات كوفيد 19، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-عقاقير كورونا الجديدة بعد إعلان الصحة العالمية اختبارها

زفت منظمة الصحة العالمية بشرى سارة حول كورونا وهي أنه تم البدء اختبار في ثلاثة عقاقير جديدة مضادة لفيروس كورونا "كوفيد - 19"

ووفقا لموقع readers digest يستخدم كل عقار من العقارات الثلاث العقاقير التى يتم اختبارها فى علاج أمراض مختلفة، فيستخدم عقار "أرتيسونات" في الإصابة بالملاريا الشديدة، أما عقار "إيماتينب" فهو يستخدم فى علاج بعض أنواع السرطان، أما عقار إنفليكسيماب فيستخدم لعلاج أمراض الجهاز المناعي مثل مرض كورونا.

وأكدت منظمة الصحة تلك العقاقير تساعد فى الحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى كورونا “كوفيد - 19”، خاصة أن مصر فى انتظار الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا والتى مرت بها عدد من الدول في ظل التحول الجيني للفيروس، والتى تجعله ينتشر أكثر وأكثر على خلايا الرئة للمريض وتزيد قدرته على إحداث أعراض بشكل أكبر وتتفاقم.

-ضرورة حصول الحامل على لقاح كورونا

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إنه ينبغي تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا بناء على تحليل جديد أكد أنه لا يوجد علاقة بين خطر الإجهاض مع التطعيم، وفقاً لما ذكره موقع "نيويورك تايمز".

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض إنه لم يجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة للحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة، مشيرة إلى أن معدلات الإجهاض بعد التطعيم مماثلة للمعدل المتوقع بدون التطعيم، مضيفة أنه يمكن للمرأة الحامل الحصول على أي من اللقاحات الثلاثة التي حصلت على تصريح طارئ وهى: فايزر وموديرنا وجونسون، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".