الامارات | بسبب الجفاف.. ناميبيا تبيع 57 فيلاً في المزاد !

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الجفاف.. ناميبيا تبيع 57 فيلاً في المزاد ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ناميبيا عن بيع ثلث الفيلة البالغ عددها 170 التي طرحتها للبيع بهدف خفض أعداد هذه الحيوانات بسبب الجفاف والمواجهات مع السكّان.

وكشفت وزارة البيئة في بيان أنها «نجحت في بيع 57 فيلا من الفيلة المئة والسبعين التي شكّلت محور عطاءات في ديسمبر 2020».

وجنت الحكومة من عملية البيع هذه 5,9 ملايين دولار محلي (400 ألف دولار أميركي).

وتضمّ ناميبيا، وهي بلد شبه قاحل في إفريقيا الجنوبية لا كثافة سكانية كبيرة فيه، حوالى 28 ألف فيل، وفق التقديرات الرسمية.

ولجأت الحكومة إلى فكرة بيع هذه الحيوانات الحيّة بعد انتقادها على قتلها للحدّ من أعدادها.

وعزا المتحدث باسم وزارة البيئة روميو مويوندا تدنّي نسبة الشراء إلى ضيق حال الشراة وظروف البيع.

وقال «هو مزاد ولا بدّ من موازنة الطلب والعرض وما من ضمانات لا للبائع ولا للشاري المحتمل».

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون بعض الشراة المحتملين عدلوا عن رأيهم «بسبب الضجّة السلبية التي أحاطت بعملية البيع هذه».

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