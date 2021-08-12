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الامارات | وفاتان و30 اصابة .. صاعقة رعدية تضرب حفل زفاف في اليمن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى حفل زفاف اُقيم بمحافظة ذمار في اليمن بطريقة مأساوية، بعدما ضربت صاعقة رعدية قاعة الاحتفالات المخصصة للنساء، مُتسببة بوفاة امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات.

وجرى نقل الضحايا والإصابات إلى احدى مستشفيات مدينة ذمار.

وحسب موقع "طقس العرب" ضربت صاعقة رعدية أخرى منزلاً سكنياً في مديرية ميفعة ذاتها، ما ادى إلى إصابة 3 أشخاص، وصفت حالتهم بالمستقرة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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