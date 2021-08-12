الامارات | تركمانستان: لا إنترنت في البيوت إلا لمن يقسم على القرآن !

شكرا لقرائتكم خبر عن تركمانستان: لا إنترنت في البيوت إلا لمن يقسم على القرآن ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تلزم دولة تركمانستان، المجاورة لإيران وأفغانستان، كل من يطلب خدمة الإنترنت في منزله، بأن يضع يده على القرآن الكريم وأن يقسم عند تسجيل طلبه بعدم استخدام تطبيق VPN الذي يتيح الاطلاع على المواقع المحظورة، حسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، في خبر اطلعت "العربية.نت" أيضا على مصدره، مترجما عن إذاعة تركمانية.

ويذكر انه لا وجود لـ"تويتر" في تركمانستان، ولا "فيسبوك" أيضا، ولا غيرهما من وسائط التواصل الإجتماعي المعروفة، ولا يظهر على الكمبيوتر إلا المسموح به من قسم "الأمن الرقمي" في شبكة حكومية رقابتها صارمة.

ولا تعترف تركمانستان حتى الآن بأي إصابة بفيروس "كورونا" بين سكانها في بلد تبلغ مساحته 47 ضعف مساحة لبنان.

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