الامارات | على ذمة إعلامي لبناني: عريس نجوى كرم رجل أعمال إماراتي.. والزفاف في سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن على ذمة إعلامي لبناني: عريس نجوى كرم رجل أعمال إماراتي.. والزفاف في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، عن هوية عريس الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وعن موعد الزفاف.

وقال باسيل في مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، أن زوج نجوى المستقبلي هو رجل أعمال إماراتي من مواليد 1980 أي يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وأضاف باسيل أن حفل الزفاف سوف يكون خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع “لبنان 24″، أكد باسيل أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: "لا تريد ترك لبنان، بل نقلت خطيبها معها إلى لبنان".

وتابع ان العريس "تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين وتعرف إلى نجوى كرم عام 2017. وعاشا قصة حب جميلة لمدة 4 سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً".

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قد أصدرت في شهر يوليو الماضي نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة "مغرومة"، بفيديو كليب يحمل توقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة بظهور خاص للفنان السوري معتصم النهار.

وكانت نجوى كرم قد أصدرت أغنية "مغرومة" من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت، لتفاجئ "شمس الغنية" جمهورها بعد 23 عاماً، بنسخة جديدة منها في 2021، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني حلو.

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