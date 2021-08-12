تعرف على أغلى ثمرة مانجو بالأسواق.. وإليك طرق اختيار أفضل الأنواع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

المانجو من الفواكه الصيفية المحببة والمفضلة لدى الكبار والصغار، لما لها من مذاق شهي، واحتوائها على العديد من الفوائد الصحية الضرورية لصحة الجسم.

وفي إطار ذلك، يستعرض "الخليج 365" أغلى أنواع من المانجو في الأسواق حاليا، وبعض الطرق لاختيار مانجو جيد، وذلك وفق ما أوضحه حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين.

قال نقيب عام الفلاحين، إن من أغلى الأنواع في الأسواق حاليا هو "الفص"، حيث يصل سعرها لـ60 جنيها للكيلو، وذلك نظرا لأنها ثمرة نادرة وصغيرة الحجم، كما تتميز بمذاقها الفريد، واحتوائها على فيتامين سي، والعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتابع أن هناك العديد من أنواع المانجو المحببة لدى الكثيرين، والمتداول شرائها وهما "العويسي"، "الفونس"، يصل سعرها لـ40 جنيها للكيلو"، بينما الزبديه والتيمور، والصديقة تتراوح أسعارها من 25 لـ 30 جنيها.

وذكر موقع"wikihow"، بعض الطرق والخطوات التي يجب اتباعها لاختيار أفضل أنواع من المانجو عند الشراء، فيما يلي:

- المانجو الناضجة تكون ناعمة الملمس تمامًا مثل الأفوكادو والخوخ، ولكنها ليست لينة بدرجة كافية حيث تغرق أصابعك في الجلد أو من خلاله.

- من ناحية أخرى، إذا كنت لا ترغب لتناول المانجو لبضعة أيام، فقد ترغب في اختيار المانجو ذات القشرة الأكثر صلابة والسماح لها بالنضوج في المنزل.

- فحص المانجو بصريًا، حيث يجب أن تكون المانجو المثالية على شكل كرة قدم، لذا يجب عليك اختيار المانجو الممتلئة والممتلئة والمستديرة، كما أن الناضجة أحيانًا تحتوي على بقع بنية.

- تجنب اختيار المانجو ذات الجلد المتجعد أو المنكمش، لأنها لن تنضج بعد الآن.

- الحرص على شم رائحة المانجو بالقرب من سيقانها، ستتمتع المانجو الناضجة دائمًا برائحة قوية وعطرة حول الساق، تشبه إلى حد ما البطيخ.

- نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، فإنها ستتخمر بشكل طبيعي، لذا فإن الرائحة الحامضة والكحولية هي علامة مميزة على أن المانجو لم تعد ناضجة، لذا يفضل تجنب شراء هذا النوع، لأنها قد تكون مفرطة النضج.

- يعتبر اللون ليس أفضل طريقة للبحث عن نضجها، وذلك لأن ألوان المانجو الناضجة يمكن أن تكون صفراء أو خضراء أو وردية أو حمراء زاهية اعتمادًا على التنوع والموسم، فلن يخبرك اللون وحده بالضرورة كثيرًا عن نضج المانجو، وبدلاً من ذلك، تعرف على الأنواع المختلفة من المانجو والمواسم التي تزدهر فيها لتتعلم المزيد عما تبحث عنه.

- بعد شرائها، يجب تركها على المنضدة في درجة حرارة باردة، وإذا لم تنضج المانجو تمامًا، اتركها على المنضدة في درجة حرارة الغرفة الباردة نسبيًا لبضعة أيام لتنضج، وبالنسبة لمعظم المانجو، عادة ما يكون ما بين يومين إلى أربعة أيام وقتًا كافيًا لتصبح جاهزة للتناول.

- من الأفضل وضعها في الثلاجة عندما تصل إلى النضج المطلوب، ومن الرائع أيضًا تبريدها.

- غسل المانجو من الخارج قبل تقطيعها إلى شرائح، خاصةً المانجو الذي اشتريته من المتجر، حيث يمكن أن تشق آثار المواد الكيميائية والجراثيم والمواد اللزجة الأخرى طريقها إلى الفاكهة، مما يجعل غسلها وفركها جيدًا بيديك فكرة جيدة.

- قشر المانجو صالح للتناول تمامًا، حيث يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات التي تساعد في التحكم في جزيئات المستقبلات المسماة PPARs، والتي تساعد على تنظيم الكوليسترول والجلوكوز، ويعتقد أن لها بعض الخصائص المضادة للسرطان.