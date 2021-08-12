يضعون بيضهم.. هذا ما تفعله الذبابة إذا وقفت على الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

خلال فصل الصيف يكثر انتشار الذباب، وقد يكون الطعام الذي تتناوله عرضة لهذه الحشرة.

البعض منا يتخلص من الطعام في هذه الحالة والآخر يستمر في تناوله كما لو لم يحدث شيء، لأنها "مجرد ذبابة"، ولكن يمكن لهذه الأخطاء أن تجلب لك في الواقع بعض المشكلات، ومن الأفضل أن تعرفها للحفاظ على سلامتك.

من المعروف أن الذباب يلوث الطعام، لكن يبدو أن التأثير الذي تسببه هذه المخلوقات الصغيرة أكبر بكثير من حجمها وأكثر تعقيدًا مما قد تعتقد، فإليك ما يحدث وفقا لما ذكر موقع "brightside".

1- التقيؤ على طعامك:

يأكل الذباب المنزلي عن طريق امتصاص السوائل من خلال أفواهها الأنبوبية، شكل أفواههم هو سبب اضطرارهم إلى تحويل أي وجبة إلى سائل، للقيام بذلك، يتقيأون من طعامك بلعابهم، والذي يمكن أن يحتوي على أي شيء أكلوه من قبل (على سبيل المثال، اللحوم الفاسدة أو البراز).

2. يمكنهم وضع بيضهم على وجبتك:

يمكن أن تتحول بقايا الطعام التي كنت تحفظها لوقت لاحق إلى العش المثالي للبيض، وبعد مرور بعض الوقت، سوف تنمو لتصبح ذبابة منزلية صغيرة يمكنها حقًا تسممك بالبكتيريا، لذلك تذكر أن تغطي طعامك إذا كنت ستتركه لفترة من الوقت.

3. يمكن أن تحول أرجلهم وأجنحتهم طعامك إلى عش من البكتيريا:

نحن نعلم بالفعل أن هذه الحشرات مليئة بالبكتيريا في الداخل، لكن هل تعلم أن أكبر عدد من الميكروبات يمكن أن يوجد خارج أجسامهم؟ وفقًا للعديد من الدراسات "كل خطوة من المئات اتخذتها ذبابة تترك وراءها مسار مستعمرة ميكروبية." هذا يعني أن أي شيء يلمسونه يمكن أن يصاب بشكل خطير أيضًا.

4- يمكن أن تحمل أكثر من 60 مرضا:

يمكن للذباب المنزلي أن ينقل ما لا يقل عن 65 مرضًا مختلفًا إلى البشر بمجرد الزحف عبر القمامة والطعام، ويشمل ذلك الزحار والإسهال والكوليرا وحتى الأكزيما.