تناولها.. 7 فواكه غنية بفيتامين سي الضروري لصحة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

فيتامين سي هو أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف.

وهناك العديد من الفواكه التي تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين سي حتى من البرتقال، والتي يجب تضمنيها في النظام الغذائي، ونستعرضها لكم وفق ما أورد موقعا "food.ndtv" و" ndtv".

1. الجوافة:

تعتبر من الفواكه الغنية بفيتامين سي, حيث تحتوي ثمرة الجوافة الواحدة ، التي تزن 100 جرام ، على أكثر من 200 مجم من فيتامين سي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وهو ما يقرب من ضعف محتوى البرتقال.

2. الأناناس:

تحتوي هذه الفاكهة على كميات هائلة من فيتامين سي، كما يوجد معدن نادر به, وهو المنجنيز ، مما يجعله إضافة رائعة للنظام الغذائي للحفاظ على صحة الجسم.

3. الفراولة:

تشتهر الفراولة بخصائصها المضادة للأكسدة، ولكنها أيضًا مصدر غني بفيتامين سي، إلى جانب الفيتامينات الأخرى مثل الفيتامينات K و B9 والمعادن مثل البوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم.

4. الكيوي:

تحتوي فاكهة الكيوي الواحدة على ما يصل إلى 84 مجم من فيتامين سي ، إلى جانب الفيتامينات الحيوية الأخرى مثل فيتامين ك و e.

5. المانجو:

تحتوي المانجو بشكل طبيعي على نسبة عالية من فيتامين C وبيتا كاروتين ، وبالتالي يساعد في تعزيز المناعة أيضًا.

6. البابايا:

من الأفضل الاستمتاع بالبابايا طازجًا، سواء كان في شكل ثمرة أو عصير، حيث توفر نصف ثمرة بابايا كمية جيدة من فيتامين سي أعلى بكثير من ثمرة برتقال واحدة، كما أنها تساعد في تعزيز المناعة، وإدارة مرض السكري.

7. البرتقال:

يساعد عصير البرتقال في منع تكون حصوات الكلى، بالإضافة إلى جعل بشرتك نضرة، والحفاظ على صحة القلب، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.