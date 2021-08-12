الرجال ملوك البساطة.. إطلالات مشاهير الفن في زفاف نيللي كريم: قبعات وملابس ملونة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

شهد حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، حضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن، ومشاهير الإعلام، على رأسهم: أحمد السقا، عمرو دياب، ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، آسر ياسين، أمير كرارة، كارول سماحة، داليا البحيري، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والإعلامية منى الشاذلي.

إطلالات في زفاف نيللي كريم

حرص الحضور على ارتداء الملابس الخفيفة زاهية الألوان، التي تناسبت مع الأجواء الصيفية المناسبة للحفل، الذي أقيم داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمدينة الساحل الشمالي.

إطلالات نجوم الفن الرجال

خلال حفل زفاف نيللي كريم، حرص مشاهير الفن من الرجال، على الحضور بملابس صيفية «كاجوال»، اتسمت ببساطتها الشديدة، وتنوع ألوانها ما بين الأبيض والأسود، والألوان المبهجة.

وظهر كل من الفنانين عمرو دياب وكريم فهمي ومحمد فراج والمخرج عمرو سلامة، بسترات صيفية بيضاء اللون، وأطل الفنان أحمد السقا، بسترة لونها «بينك» فاتح، وقبعة «cow boy» سوادء اللون.

وارتدى الفنان أمير كرارة، خلال حضوره زفاف نيللي كريم، سترة من اللون «الجنزاري» الغامق، في حين ظهر الفنان تامر هجرس بـ«تيشترت» أسود اللون.

وأطل الفنان آسر ياسين، بـ«تيشيرت» أسود اللون بخطوط بيضاء، بينما ظهر الفنان حسن أبو الروس، ببدلة برتقالية اللون، أسفلها سترة ملونة بالأبيض والأسود، مع ارتداء قبعة «cow boy» أيضًا.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

احتفلت، ليلة أمس، الفنانة نيللي كريم، بزواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في حفل زفاف ضخم، أقيم داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بحضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام.

خطوبة نيللي كريم وهشام عاشور

كان الثنائي أعلن نبأ خطبتهما على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إذ أنه ربطتهما علاقة عاطفية قبل فترة قصيرة، وحرصا على الظهور سويًا في العديد من المناسبات العامة، التي كان من بينها حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري.