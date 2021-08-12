حروق واضطرابات معوية.. أعراض جديدة تطارد المصابين بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحذيرات شديدة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بشأن الطفرات المخيفة التي تتطرأ على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتطور أعراضها، تحديدا متحوري «دلتا» و«دلتا بلس»، التي صنفتهما بأنهما «شديدي الخطورة»، نظرا لقدرتهما السريعة على الانتشار، واستهدافهما فئات عمرية جديدة، على رأسها الأطفال، مطالبة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الفيروس الوبائي، وتحجيم سلالاته المتحورة الجديدة، خاصة أن الأعراض تتطور بشكل خطير ومقلق.

أعراض جديدة لمتحور دلتا بلس

يقول الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن هناك أعراضا جديدة لفيروس كورونا، من بينها الحروق والاضطرابات المعوية، بسبب المتحورين «دلتا» و«دلتا بلس»، موضحا أنهما من أقوي سلالات كورونا وأسرعهما انتشارا، وأنهما السبب في القفزة الكبيرة في أعداد الإصابات بالدول التي انتشرت بها هذه السلالة.

يوضح عودة، لـ«هن»، أن الأعراض الجديدة تبدأ في الظهور على الحالات المصابة، في الفترة ما بين يومين إلى 5 أيام منذ العدوى، مشيرا إلى أن تلك الأعراض تكون سريعة الانتشار داخل جسم المصاب، ولا تستطيع الأجهزة المناعية مواجهتها، موضحا أنه عندما تتكون الأجسام المضادة لتلك السلالة، تبدأ أعرض الحروق في الظهور.

ويشير رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إلى أن الإحصائيات الطبية العالمية الأخيرة، أكدت أن المصابين بسلالة «دلتا بلس»، من الممكن أن تظهر عليهم أيضا تلك الأعراض، بعد التطعيم بلقاح كورونا، الذي يكون مفعوله لم يبدأ بعد.

معاناة الجهاز الهضمي بعد التعافي من متحور دلتا

يؤكد عودة، أن 30% من المصابين بفيروس كورونا المستجد، تظهر عليهم أعراض ما بعد التعافي في صورة مشكلات في الجهاز الهضمي، من بينها: الإسهال، آلام البطن، انتفاخ الكبد، التهاب البنكرياس، وانخفاض السكر.