زغاريد ورسالة خاصة.. هالة صدقي تساند نيلي كريم بعد زفافها: تخوض أصعب التجارب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة تهنئة خاصة، وجهتها الفنانة هالة صدقي، إلى الفنانة نيللي كريم، بمناسبة الاحتفال بزفافها، ليلة أمس، على لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، داخل إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

رسالة هالة صدقي لـ نيللي كريم

نشرت «هالة»، صورة جمعت نيللي كريم بزوجها هشام عاشور، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، معلقة عليها: «زي ما في حياتنا أحزان فيه كمان أفراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي، أجمل وأطيب قلب في الدنيا، بنجاحها في أصعب التجارب، وهي الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللي وادعولهم بالتوفيق».

وحرصت الفنانة هالة صدقي، على حضور حفل الزفاف، حيث ظهرت في عدد من الفيديوهات بصحبة الفنانة نيللي كريم، معبرة عن فرحتها بزواج صديقتها، بالزغاريد، وكنوعًا من تقديم التهنئة.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

احتفلت ليلة أمس، الفنانة نيللي كريم، بزفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في حفل ضخم داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، أحياه الهضبة عمرو دياب، الذي أشعل الأجواء بعدد من أغنياته الشهيرة، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن والإعلام.

وجاء من بين الحضور، كل من: إلهام شاهين، هالة صدقي، ريهام عبد الغفور، أحمد السقا، داليا البحيري، كريم فهمي، حسن أبو الروس، مصطفى درويش، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، والمخرج عمرو سلامة، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والإعلامية منى الشاذلي.

إطلالات نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم، خلال زفافها بإطلالتين مختلفتين، جاءت الأولى بفستان زفاف «أوف شولدر» مجسم وأنيق أظهر رشاقتها، وطرحة زفاف بيضاء طويلة، فيما جاءت إطلالتها الثانية بفستان باللون ذاته و«أوف شولدر» أيضا، وذو فاتحة أمامية طويلة كشفت عن ساقيها.