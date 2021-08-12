للاستفادة من فوائدها الصحية.. تناول هذه الأطعمة نيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الأطعمة الغذائية النيئة خالية من الزيت، لأنها غير مطهية، وبالتالي فهي منخفضة السعرات الحرارية، لأن تعريض بعض الأطعمة للحرارة العالية يقلل من محتواها الغذائي ومن عدد مضادات الأكسدة الموجودة فيها.

وفيما يلي بعض الأطعمة الغذائية التي يجب أن تتناول نيئة للحصول على أقصى قدر من الفوائد، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- البصل:

يعتبر البصل من الخضروات الأكثر استخداما في المطبخ، لكن تناوله نيئًا في السلطة مفيد للغاية لصحتك العامة، حيث يحتوي على عدد من مضادات الأكسدة المفيدة للكبد، كما أنه غني بمركب يسمى الليسين، والذي يعطي البصل رائحته المميزة، وعند تناوله نيئًا ، يساعد هذا المركب في الوقاية من أمراض القلب، وزيادة كثافة العظام، وخفض ضغط الدم أيضًا.

- الشمندر:

هو نبات غني بالحديد من الأفضل تناوله في شكل سلطة أو عصير، كما يمكنك أيضًا مزج الشمندر مع الحمص المسلوق لتحضير حمص الشمندر، حيث يساهم في خفض ضغط الدم، فضلا عن تزويد الجسم أيضًا بزيادة الطاقة قبل التمرين.

- الطماطم:

ربما تكون الطماطم جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، حيث نستهلكها بعدة طرق مختلفة، لكن يفضل تناولها نيئة بشكل أساسي في السلطة، نظرا لأنها مليئة بمضادات الأكسدة، والتي قد تقل بعد طهيها.

- الثوم:

قد يبدو تناول الثوم نيئًا مقززًا ، لكنه يقدم عددًا من الفوائد لجسمك، وللحصول على أفضل النتائج ، يمكنك تناوله في الصباح عن طريق تقطيع فص إلى قطع صغيرة ورش بضع قطرات من العسل عليه ومضغه لفترة من الوقت قبل تناوله برشفة أو اثنتين من الماء.

وللثوم النيء فوائد طبية واستهلاكه مرتين أو أكثر في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حيث يعمل كمضاد للالتهابات، ويعزز المناعة، بالإضافة إلى التحكم في ضغط الدم.

- المكسرات:

المكسرات المحمصة ، سواء كانت مالحة أو حلوة المذاق، قد تكون لذيذة ولكن تناول المكسرات نيئة بديل صحي، كما أن إضافة الملح أو السكر إلى المكسرات المحمصة يزيد أيضًا من محتوى السعرات الحرارية بها.

كما يمكن أن يؤدي تحميص المكسرات أو تعريضها للحرارة، إلى تقليل محتواها من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وبالتالي من الأفضل تناولها نيئة.

- البروكلي:

يعتبر البروكلي من الخضروات الصحية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، نظرا لأنه مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين، بالإضافة إلى احتوائه أيضًا على مادة السلفورافان، وهو مركب يساعد في محاربة الخلايا السرطانية، ويمكن أن يكون إضافة مثالية إلى السلطة للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

كما يمكنك قلي البروكلي قليلًا لمدة دقيقة أو دقيقتين، لكن تجنب الإفراط في طهيه.