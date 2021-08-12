توصية بتدريب مهارات الطفل مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوصت الدكتورة مونيكا نيهاوس الوالدين بتدريب المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية لدى الطفل مبكرا اعتبارا من الشهر الثالث من عمره؛ حيث يكون مخ الطفل في هذه المرحلة مستعدا جدا لاستقبال المعلومات.

ولهذا الغرض تنصح طبيبة الأطفال الألمانية الوالدين بأن يجعلوا طفلهم في هذه المرحلة يتخذ وضعية تسمح له برؤية البيئة المحيطة به جيدا وتقديم أغراض له للإمساك بها.

ومع مرور الوقت يتعلم الطفل كيفية الإمساك بشيء ما أو يمد يده ليمسك بها. ومن خلال التفاعل الاجتماعي مع الوالدين يتعلم الطفل كيف يمكنه استخدام جسمه بشكل صحيح ويدرك تدريجيا الصلات بين حركته وبيئته المحيطة.