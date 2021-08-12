لايف ستايل

توصية بتدريب مهارات الطفل مبكرا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
أوصت الدكتورة مونيكا نيهاوس الوالدين بتدريب المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية لدى الطفل مبكرا اعتبارا من الشهر الثالث من عمره؛ حيث يكون مخ الطفل في هذه المرحلة مستعدا جدا لاستقبال المعلومات.
ولهذا الغرض تنصح طبيبة الأطفال الألمانية الوالدين بأن يجعلوا طفلهم في هذه المرحلة يتخذ وضعية تسمح له برؤية البيئة المحيطة به جيدا وتقديم أغراض له للإمساك بها.
ومع مرور الوقت يتعلم الطفل كيفية الإمساك بشيء ما أو يمد يده ليمسك بها. ومن خلال التفاعل الاجتماعي مع الوالدين يتعلم الطفل كيف يمكنه استخدام جسمه بشكل صحيح ويدرك تدريجيا الصلات بين حركته وبيئته المحيطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا