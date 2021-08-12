هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد؟ «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زوجة الجد من المحرمات من النساء، مستدلة على ذلك بالقرآن الكريم.

جاء ذلك ردا على سؤال ورد عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالدار من متابعة أرادت معرفة هل زوجة الجد من المحرمات من النساء؟، وجاء السؤال كالتالي:«هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟».

وجاء رد دار الإفتاء على السؤال كالتالي:«اتفق أهل العلم على أنَّ زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

وتابعت دار الإفتاء في الرد على السؤال كالتالي:« فهي نصٌّ على تحريم زوجة الأب، ويشمل أيضًا زوجة الجد؛ فالجَد داخلٌ في مفهوم "الآباء" في الآية، سواء دخل بها الجد أو لم يدخل بها.قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (4/ 268، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال اللخمي: وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب؛ لاندراجهما في لفظ الآباء] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [تحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَرَاء بن عازب رضي الله عنهما: "لقيت خالي، ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله" رواه النسائي. وفي رواية قال: "لقيت عمي الحارث بن عمرو، ومعه الراية" فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره.

وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله] اهـ.

واختتمت دار الافتاء الرد على السؤال الوارد إليها، فعلى ذلك: فزوجة الجد من المحارم، مثلها في المحرمية كزوجة الأب.والله سبحانه وتعالى أعلم.