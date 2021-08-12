أخصائية تغذية توضح فوائد الكمون للتخلص من الوزن الزائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الكمون من أكثر التوابل المستخدمة في الأطعمة المختلفة، وله العديد من الفوائد الطبية للجسم كما يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من «الكرش» في وقت مثالي.

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن الكمون يساعد على التخلص من غازات البطن، وبشكل غير مباشر يعمل على التخلص من «الكرش»، ويعمل تناول الكمون على تهدئة المعدة والقولون وخفض الكوليسترول الضار في الجسم.

وأضافت اثناء حديثها لـ «هُن»، يعمل الكمون مطهر للقولون والجهاز الهضمي وكلها أشياء تساعد بشكل غير مباشر في انخفاض الوزن، ويساعد تناول المياه ايضا على خفض الوزن.

وأكدت على فوائد تناول الكمون المغلي بديلا عن الشاي الذى يسبب الإمساك والقولون العصبي ونفخ البطن ويقلل فقدان الوزن، لكن الكمون يعمل على تقليل الدهون الثلاثية مما يعمل على تنظيف الجسم.

ونصحت بضرورة تناول معلقة صغيرة من مغلي الكمون حتى يساعد على فقدان الوزن، فإنه يعمل على تقوية جهاز المناعة ويعمل على تهدئة الجسم قبل النوم، ويمكن تناول مشروب الكمون لمرضى الثعلبة وأصحاب الأمراض الجلدية.

فوائد الكمون

منخفض السعرات الحرارية.

يعزز عملية التمثيل الغذائي.

يحسن عملية الهضم.

يعمل على تنقية الجسم من السموم.

يعتبر مضاد للالتهابات.

يقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

يحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

تعزيز صحة المعدة.

يساعد الكمون المغلي في إفراز الإنزيمات الهاضمة لتحسين عملية الهضم، إلى جانب ذلك يعمل هذا المشروب كمسكن للألم عند الإصابة بألم في منطقة البطن.

تقوية الجهاز المناعي

ضبط مستويات السكر في الدم.

مهم لصحة الكبد

يساعد الكمون المغلي على تنظيف الكبد من السموم وتعزيز الصحة وزيادة قدرته على إفراز الإنزيمات الهاضمة.