4 شقيقات بإطلالات ساحرة في عقد قران نيلي كريم.. فمن الأجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء مرسي

ظهرت ميس حمدان برفقة شقيقاتها الثلاثة مي سليم وداليا حمدان ودانا حمدان في صورة جديدة من عقد قران الفنانة نيلي كريم على هشام عاشور، الذي أقيم مساء الأربعاء، بأحد المنتجعات بساحل الشمالي.

ظهرن الأخوات الأربعة ميس حمدان ودانا، ومي، وداليا، بإطلالات مبهجة، إذ اختارت ميس، فستاناً قصيرا باللون الفوشيا، بقصه الاوف شولدر، ومكشوف من عند الصدر، وزينت الإطلالة بمكياج خفيف وروج باللون البينك، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

كما ظهرت مي، بفستان قصير باللون البينك الفاتح، بقصه على شكل حرف V عند الصدر، مزاينا بكرانيش من الأسفل، واعتمدت مكياجا هادئاً وروج باللون البينك الفاتح، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

وارتدت دانا، فستان كات باللون الأسود، به فتحة كبيرة من عند الصدر، وفتحة أخرى من عند البطن، واعتمدت مكياجا بسيطاً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها.

وطلت داليا، بفستان قصير باللون الأخضر، تميز قصته بفتحة كبيرة من عند الصدر، وضيق من عند الخصر، وواسع من الأسفل، واعتمدت مكياجاً هادئاً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.