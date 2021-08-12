تكثر في نهاية الصيف.. كيف يمكن إبعاد الدبابير عن منزلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يكثر تواجد الدبابير في أواخر الصيف. ويعد تواجدها مزعجا للغاية للكثيرين . ولكن في الحقيقة، هي جزء لا يتجزأ من نظام بيئي سليم، بحسب ناديا ميشلر وهي متخصصة في الحيوانات البرية في منظمة "بيتا" للرفق بالحيوان .

وأوضحت ميشلر أن الدبابير تسرع من عملية التحلل للأشجار القديمة وتنظم بشكل طبيعي القراد والذباب والناموس وتلقح النباتات مثل النحل.

وفي حين أن الكثيرين يكرهونها فجميعنا يحتاج لها.

لا تحتاج الدبابير سوى إلى البروتين خلال تربية يرقاتها. ولكن في أواخر الصيف تبدأ على نحو خاص ودؤوب في البحث عن السكر وهو السبب في أنها تبدأ في الظهور في الحفلات التي تقام في حديقة المنزل أو الأماكن المفتوحة.

ولكن هناك طرق لإبقاء الدبابير بعيدة بوسيلة صديقة للحيوان.

وتقول ميشلر إن وضع صحن من الفاكهة المختمرة على مسافة آمنة، على سبيل المثال، سوف يشتت تلك الحشرات. والعنب بصفة خاصة ملائم للغاية لجذب الدبابير.

ومن الاحتمالات الأخرى استخدام الروائح السيئة لإبعادها. ويمكن فعل هذا عن طريق قطع ثمرة ليمون إلى نصفين وغرس عيدان القرنفل بها أو استخدام أعواد البخور أو مصابيح العطر وكل ما سبق ينشر رائحة تعتبرها الحشرات غير لطيفة.

وعلى الجانب الآخر، سوف تجذب روائح أخرى الدبابير مثل العطور الحلوة أو منتجات التجميل ذات الروائح.

وحالما تصل الدبابير إلى المكان المفتوح الذي تجلس فيه يفضل عدم الفزع. وحاول تجنب التحركات المفاجئة ولا تضربها.

وتقول الخبيرة إن الدبابير تقوم باللدغ عندما تشعر أنها في خطر مميت.