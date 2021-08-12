"بيجامة وفستان قصير".. إطلالات النجوم في حفل عقد قران نيللي كريم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل عقد قران الفنانة نيللي كريم، على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش الشهير رامي عاشور.

وتألق العديد من النجمات والنجوم بإطلالات مختلفة ومتنوعة نرفقها لكم في الألبوم بالأعلى ونشرحها خلال النقاط التالية:

- حسن أبو الرؤوس:

ارتدى الفنان حسن أبو الرؤوس بدلة باللون البرتقالي، ونسق أسفلها قميص بمزيج من اللونين الأبيض والأسود، إضافة إلى قبعة باللون البيج ، ونظارة شمسية.

- لبلبة:

وطلت الفنانة لبلبة بفستان باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز بوجود بعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين. وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

- منى الشاذلي:

أما الإعلامية مني الشاذلي ظهرت مرتدية، بدلة باللون البينك، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختات تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

- كارول سماحة:

ارتدت المطربة كارول سماحة فستان قصير فوق الركبة باللون الأببض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي. واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- عبدالله الرفاعي

وأثار خبير التجميل عبدالله الرفاعي الجدل، بإطلالة "غريبة"، إذ ارتدى طقم يشبه البيجامة، مكون من قميص واسع باللون اﻷسود، ومعه بنطلون بنفس واسع بنفس اللون، ونسق معهم شبشب بمزيج من اللونين الفضي واﻷسود.

وارتدت زوجته طقم بقماش الستان يشبه البيجامة أيضاً، مكون من قميص واسع باللون البيج الفاتح، وبنطلون بنفس اللون، ونسقت معهم صندل باللون اﻷورانج وشنطة شفافة.